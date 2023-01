Els nous projectes de plantes solars es concentren en zones al voltant de la central nuclear de Cofrents

Els municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana concentren les autoritzacions per a la construcció i l’explotació de plantes solars i parcs eòlics. Segons es desprén dels 61 expedients autoritzats aquest 25 de gener, que compten amb un informe ambiental favorable, la generació d’energia fotovoltaica es desenvoluparà al voltant de la central nuclear de Cofrents, que finalitzarà la seua activitat el 2030. Les plantes solars autoritzades aniran suplint la producció de la central nuclear, operada per Iberdrola, amb una potència de 1.092 megavats, quasi la meitat de l’energia produïda a la Comunitat Valenciana.

L’executiu autonòmic ha donat el vistiplau a 54 plantes fotovoltaiques, cinc parcs eòlics, una central hidroelèctrica i una instal·lació de cogeneració, que començaran a materialitzar-se al final de l’any, a l’espera d’obtindre la llicència de construcció. En municipis d’Alacant hi haurà 19 plantes solars, a la província de València 27 i a la de Castelló 8 plantes solars, un projecte d’hidroelèctrica a Montanejos, un altre de cogeneració a Borriana i cinc parcs eòlics, aquests últims concentrats a l’interior de la província de Castelló, a la comarca dels Ports, al voltant de Morella i Vilafranca, on ja hi ha situats alguns parcs eòlics. En concret, un projecte de 13,8 megavats al Portell de Morella, dos projectes de 62 megavats en les localitats d’Olocau del Rei, la Mata de Morella i Todolella; un projecte de 34,5 megavats en els termes municipals d’Ares del Maestrat, Vilafranca del Cid i Castellfort i un projecte de 41 megavats a Morella. Pel que fa a les plantes solars, les de més potència se situaran a Viver, amb un projecte de 47 megavats, i a Morella, amb dos projectes de 80 megavats en total. La Generalitat Valenciana té capacitat per a autoritzar els projectes de menys de 50 megavats i emet declaracions d’impacte ambiental no vinculants per als de més pes, que tramita directament el Govern central.

Entre els projectes situats a la província de València, bona part de la potència instal·lada se situarà als voltants de la central nuclear, aprofitant la infraestructura de xarxa elèctrica existent. Segons les dades consultades, hi ha cinc projectes de 156 megavats a Aiora, sis projectes de 165 megavats a Xarafull i Zarra i un de dos megavats a Cofrents, tots en la mateixa comarca en què es va situar fa 40 anys la central nuclear. A uns 40 quilòmetres al nord, entre Requena i Setaigües, s’han autoritzat 9 projectes de 229 megavats. La resta se situaran a Xiva, Albal, Riba-Roja, Andilla i entre el Villar i Llíria, fins a completar els 693 megavats autoritzats a la província.

A la província d’Alacant els projectes també es concentren en municipis d’interior, amb l’excepció de Torrevella i la capital de província, amb un projecte cadascuna, de 6 i 13 megavats respectivament. Biar, Villena i Montfort aglutinen les llicències, amb projectes de 77, 114 i 47 megavats, dividits en dues i tres plantes. En total, les comarques del sud tenen autoritzats 19 expedients per a produir 348 megavats mitjançant tecnologia solar fotovoltaica.

Algunes plataformes s’han mostrat molt crítiques amb l’acumulació de projectes en municipis de l’interior, part dels quals en risc de despoblació. En alguns casos, com ara Villena, es denuncia la divisió de projectes per a no arribar al límit autonòmic i accelerar la tramitació; en altres, com a la comarca de l’Alt Palància, una plataforma veïnal denuncia l’impacte d’un projecte sobre l’arbratge del Parc Natural de la Serra Calderona, encara que l’Administració no hi farà al·legacions.

Segons les estimacions de la Generalitat Valenciana, amb les instal·lacions aprovades i les que el ministeri avalua, més de la meitat de la producció energètica de la comunitat autònoma provindrà de fonts renovables. Això implicaria situar la producció de renovables al mateix nivell que la central nuclear, que presta la meitat del servei estimat en el conjunt del territori valencià.