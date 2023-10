Els socialistes ajuden a l’alcaldessa del PP de València en el nomenament de la gerent d’Aumsa que Vox vota en contra

El consell d’administració d’Aumsa va aprovar dilluns, amb els vots a favor del PP i PSPV, l’abstenció de Compromís i el vot en contra de Vox, el nomenament d’Ana María Gil Jiménez com a gerent de la societat Actuacions Urbanes Municipals (Aumsa) per la seua formació, els seus coneixements i l’experiència professional.

Ana María Gil és llicenciada en dret. Experta en dret immobiliari i assessora certificada en crèdits immobiliaris. A més, és experta en dret concursal i administrador concursal (borsa d’administradors concursals judicials), en delictes socioeconòmics, en dret de danys i responsabilitat civil i en dret de la circulació, així com mediadora civil i concursal, amb una experiència professional com a lletrada en exercici durant més de 10 anys.

Prèviament, en la mateixa sessió, s’ha aprovat el cessament d’Alberto Aznar com a gerent de la societat, agraint-li la faena que ha desenvolupat durant els dos anys que ha estat al capdavant de l’entitat.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va explicar que la seua formació ha votat a favor de la renovació de la gerència d’Aumsa de manera “puntual i excepcional”. “El bloqueig de Vox portava l’empresa municipal a una situació inusual”, va advertir Gómez, que va lamentar que l’empresa pública d’habitatge “estiguera segrestada per l’extrema dreta davant la debilitat del Govern en minoria de María José Catalá”.

Gómez va agrair a l’exgerent Alberto Aznar la faena que ha desenvolupat durant la seua etapa al capdavant d’Aumsa i va apuntar que, amb “aquest vot a favor puntual i excepcional, hem demostrat responsabilitat”, però va advertir que “comporta que estarem especialment vigilants perquè per a nosaltres Aumsa és fonamental per a desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge i que tire avant el Pla d’Habitatge que vam deixar en marxa”.

“Vox bloquejava la renovació i podria haver suposat deixar escapçada una empresa fonamental”, va apuntar i va assegurar que el que havia passat en el consell d’administració d’Aumsa és “un toc d’atenció a Catalá”. “És evident la seua debilitat i que ha de negociar i dialogar amb totes les forces polítiques, perquè està en minoria”, va recordar.

Des de Compromís van coincidir que en el consell d’administració d’Aumsa va quedar molt clara la debilitat de la senyora Catalá, que no pot tirar avant cap política sense els vots a favor de l’oposició, com ha sigut el cas de la gerència d’aquest organisme autònom, que ha pogut tirar avant gràcies al vot a favor del PSPV.

La coalició valencianista va justificar la seua abstenció en el fet que el govern municipal no va donar per endavant cap informació sobre aquest tema, per la qual cosa votaven el nomenament d’un càrrec del qual no tenien cap mena de coneixement.

A més, “el Govern de Catalá demostra la seua insolvència en la gestió pública, atés que tenen projectes de rehabilitació urbana paralitzats des de fa mesos que són fonamentals per a la història de València, com ara les Tendetes o la Mare de Déu dels Desemparats, projectes històrics que es van iniciar amb el govern de Joan Ribó i de què urgeix l’execució”.

Per part seua, la regidora de Vox Celia Herrero va explicar que Vox va donar suport al cessament de l’antic gerent, com havia sol·licitat a l’alcaldessa, però es va oposar al nou nomenament per no haver tingut el temps suficient per a valorar el seu perfil i perquè en l’expedient no es va incloure cap nom.

“El regidor delegat, Juan Giner, ha faltat a la seua paraula. Es va comprometre a no presentar cap candidatura fins que no trobara i consensuara una persona amb experiència per al lloc. No obstant això, ho ha consensuat amb l’esquerra”, va criticar Herrero.