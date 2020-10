Enrique Blanco, la desfeta de l’empresari del sector de la neteja que va obtindre 36,6 milions en adjudicacions del Govern valencià

L’empresa Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL té un reguitzell enorme de citacions pendents en els jutjats socials. L’empresa d’Enrique Vicente Blanco García ha deixat una reguera d’impagaments i embargaments per tota la geografia valenciana i a Castella-la Manxa, les dues comunitats on més adjudicacions públiques ha obtingut.

L’empresari del sector de la neteja, amb 36,6 milions d’euros en adjudicacions de les administracions públiques valencianes, defensa que ha patit una “persecució al límit” per part de Comissions Obreres, un sindicat que ha organitzat unes quantes vagues per protestar contra els impagaments a les treballadores de la neteja. “Hi ha gent que ha patit nou mesos d’impagaments”, afirma Eva Calleja, responsable del sector de construcció i serveis de CCOO a Alacant.

Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL, l’administrador únic de la qual és Enrique Blanco, va començar a rebre adjudicacions de la Generalitat Valenciana el 2001. El 2008, va obtindre la primera gran adjudicació de la Conselleria d’Educació per a la neteja dels centres escolars per 12,3 milions d’euros. Huit anys més tard, l’empresa aconsegueix una altra adjudicació d’Educació per 14,9 milions. A més d’aquests contractes milionaris, la mercantil va obtindre adjudicacions de menys quantia d’altres departaments com ara Justícia o Economia.

La majoria dels contractes van ser adjudicats durant els governs autonòmics del Partit Popular. Netalia, una altra empresa de la qual Enrique Blanco va ser administrador únic, va obtindre 1,8 milions en contractes signats amb l’Administració valenciana entre el 2014 i el 2017. En total, segons els càlculs d’elDiario.es a partir del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, totes dues empreses han obtingut 36,6 milions d’euros en adjudicacions públiques de la Generalitat (Netalia també ha obtingut contractes del Govern central, com el servei de neteja de la Direcció Provincial d’Alacant del SEPE per 126.929 euros).

L’empresari, en declaracions a aquest diari, assegura que els problemes van començar l’any passat amb la Conselleria d’Educació. “Va decidir no pagar-nos i retindre la facturació”, es queixa. “Van buscar empreses noves que pogueren portar el servei garantint-los amb els nostres diners retinguts el pagament de les possibles demandes per via judicial”, afig Blanco, que assegura. “Si retenen els diners, jo no puc pagar”. Fonts de la Conselleria d’Educació assenyalen que l’empresa va incomplir el contracte i no pagava a les treballadores. Així doncs, el departament que dirigeix Vicent Marzà va rescindir el contracte. La mercantil ha sigut objecte d'expedients de rescabalament per part de les conselleries de Justícia i d'Agricultura.

Blanco defensa que va haver-hi “retards en els pagaments” només el 2019, però la responsable de CCOO situa el començament dels impagaments el 2012. L’empresari lamenta que el sindicat ha aconseguit “afonar l’empresa”, que té una mitjana de dos judicis per setmana. “M’intenten cobrar a mi, però estic embargat”, postil·la Blanco.

Eva Calleja, responsable del sector de construcció i serveis de CCOO a Alacant, denuncia que l’empresari va crear la mercantil Netalia per poder continuar optant a adjudicacions públiques “quan la seua imatge pública es va cremar, perquè l’empresa Raspeig té el nom totalment calcinat”. “Sempre es repeteix la manera d’operar, l’empresa principal i una altra de guardada en la recambra”, explica Calleja. El 2016, el sindicat va organitzar una vaga de les treballadores de l’empresa a Alacant: “Hi havia molts lots de les adjudicacions que no tenien representació sindical, vam anar visitant centres, fent grups de WhatsApp i vam crear comités d’empresa”.

Una situació similar es va produir amb les adjudicacions públiques a aquesta empresa a Castella-la Manxa, on Netalia substitueix Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL “quan aquesta va deixar de poder participar en les licitacions per l’acumulació de deutes amb la Seguretat Social i amb les treballadores”, segons un comunicat de CCOO.

L’empresa, en “parador ignorat” segons diversos jutjats, també té embargaments per part de la Diputació de València, notificacions de la Seguretat Social d’Alacant, Castelló i Toledo, i béns subhastats per valor de 234.470 euros. Només a la província de València, Servicios de Limpieza y Mantenimiento Raspeig SL té 25 cèdules de citació de jutjats socials.

L’empresari, que atén el telèfon des de les seues oficines a Sant Vicent del Raspeig, assumeix la situació amb resignació. “Fa un temps et diria que som empestats, ara tenim Covid. A qui t’acostes, fuig”, declara. Enrique Blanco defensa que, malgrat haver rebut 36,6 milions d’euros en adjudicacions públiques de la Generalitat Valenciana, la desfeta de la seua empresa va ser conseqüència única de la rescissió del contracte d’Educació. “Tinc 62 anys i em queda un any perquè, després de 46 anys cotitzats, si Déu vol, puga anar-me’n a plantar a l’horta”, assegura l’empresari.