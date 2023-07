“Ens van avisar i ens vam posar a plorar”: el Botànic finalitza la seua marxa evitant el desnonament d’un centenar de famílies a València

“Estem molt contents, quan ens van avisar des de l’Administració per dir-nos que ja s’havia signat la compra de l’edifici ens vam posar a plorar d’alegria la meua parella i jo, com si ens haguera tocat la loteria. De seguida ho vam comunicar a la resta de les famílies afectades i tots es van emocionar molt; hi ha famílies amb bebés o persones discapacitades que no sabien què fer si els tiraven de sa casa”.

Raquel Gallego, de 49 anys, amb el seu marit, ha explicat així d’emocionada l’alleujament que ha sentit quan ha rebut la comunicació oficial que el Govern valencià del Pacte del Botànic ha adquirit l’edifici Ática de Sociòpolis a la Torre, pedania de València, pel mecanisme de dret de tanteig i retracte, amb la qual cosa ha evitat el desnonament d’un centenar de famílies.

En concret, la Conselleria d’Habitatge, que gestiona en funcions el vicepresident Héctor Illueca, va signar in extremis el dimarts 11 de juliol la compra d’un edifici de 124 habitatges protegits per 18,4 milions d’euros als inquilins dels quals la promotora pretenia desallotjar per vendre l’immoble a un tercer.

Fonts de la conselleria esmentada han explicat que la compra s’ha fet efectiva amb els corresponents informes de l’Advocacia de la Generalitat i de la Intervenció, que han donat el vistiplau a l’operació, malgrat estar en funcions.

Tal com ha comentat Raquel Gallego, “fa 10 anys vam signar un contracte de lloguer amb opció de compra per a un habitatge que en el nostre cas té 52 metres quadrats i valia 190.000 euros”. D’aquesta manera, van començar pagant 356 euros de lloguer, un preu que va anar pujant fins als 550 que paguen actualment.

“Si volíem adquirir la casa, sis mesos abans que passaren els 10 anys, havíem de notificar-ho i se suposava que ens actualitzaven el preu de l’immoble i ens descomptaven el 50% de l’abonat de lloguer. Però ens van dir que el preu continuava sent de 190.000 euros, tot i que està taxat en 92.000 euros, i que només ens descomptaven 19.000 euros del lloguer, tot i que, segons el meu banc, havien de ser 25.000 euros”, ha assegurat.

Per aquest motiu, no va exercir l’opció de compra, cosa que va motivar que el mes de desembre passat, juntament amb la resta de les famílies, van rebre una carta de la mercantil Grupo Valenciano de Vivienda SL, societat pertanyent al Grupo Ática, en què se’ls informava que havien d’abonar els habitatges al març. En traslladar la situació a l’alcalde pedani, a l’Ajuntament i a la Conselleria d’Habitatge, es va posar en marxa el procediment de dret de tanteig pel qual l’Administració en aquests casos té preferència per a adquirir els immobles.

D’aquesta manera, els 124 habitatges passaran al parc públic de la Generalitat Valenciana i les famílies que hi resideixen actualment podran continuar fent-ho pagant un lloguer social.