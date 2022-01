Una entitat contra la regulació del joc ven com a “èxit” que la justícia tombe un decret que ja no està en vigor

La Unió de Treballadors de Sales de Joc (UTSAJU) qualifica d’“èxit jurídic i moral per al sector del joc privat a la Comunitat Valenciana” la sentència de la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha anul·lat un decret del Consell del 2015 que establia una distància mínima de 700 metres entre els establiments.

El decret, no obstant això, ja no està en vigor, pel fet d’haver-se aprovat la nova llei del joc el 2020. De fet, la sentència del TSJCV aclareix que no entra a valorar la nova legislació autonòmica que posa límit a les sales de joc i d’apostes. La Conselleria d’Hisenda considera que la fixació de distàncies és una competència del Consell: la normativa en vigor al·ludeix a “raons d’interés general”.

No obstant això, la UTSAJU, una entitat vinculada a un exdiputat del PP que assessora la patronal catalana del joc, considera que la sentència del TSJCV suposa un advertiment per a la Generalitat Valenciana: “No pot legislar en matèria de joc al marge de la normativa estatal i europea que protegeix la unitat de mercat”, ha dit l’associació en un comunicat.

L’associació estima que la resolució arriba “tard”, però “deixa clar a l’Administració que, pel que fa a la regulació del joc privat, no val tot” i la regulació normativa d’aquest sector “ha d’adequar-se al nostre ordenament jurídic amb tot el que això comporta”. UTSAJU critica que “els treballadors de les sales, a qui el Botànic condemna a l’atur, són les víctimes d’una regulació injusta i arbitrària que s’ha desenvolupat sense diàleg ni escoltar” els empleats.

Un “triomf” dels interessos empresarials

El lletrat Santiago Moreno, encarregat del recurs contra el decret, ha dit que la sentència “suposa un èxit molt important de l’estat de dret davant regulacions normatives que es fan més des de criteris ideològics mancats de justificació que des de criteris de necessitat i proporcionalitat i d’acord amb el nostre ordenament jurídic”.

L’advocat de l’associació de treballadors també considera que es tracta d’ “un triomf clar pel que fa a la defensa dels interessos legítims d’un sector empresarial, el joc privat, que els últims temps pateix tota mena d’atacs injustificats per part d’alguns sectors polítics i d’algunes administracions públiques, cosa que resulta més greu”.

Llei contra la ludopatia

La nova llei autonòmica contra la ludopatia, aprovada el 2020 amb els vots del Pacte del Botànic, estableix que els locals de joc valencians no han de tindre publicitat, ni sales de fumadors, han d’estar aïllats d’altres establiments similars i a 850 metres de distància de centres educatius. Tampoc poden donar crèdits ràpids als jugadors, han de controlar l’accés i, a més, estan obligats a proporcionar informació sobre la ludopatia.

D’altra banda, les màquines escurabutxaques situades en locals d’hostaleria necessiten un mecanisme d’activació i desactivació, similar al de les expenedores de tabac, i no poden emetre llum i so mentre no estiguen usant-se.