Un error de bandera: el PP instal·la tres senyeres defectuoses en els principals monuments de València

Tres dels monuments més visitats de València van viure una situació curiosa que ha generat una certa polèmica i crítiques dels partits d’esquerres, especialment el PSPV i Compromís, cap a l’equip de Govern del PP que dirigeix l’alcaldessa María José Catalá.

I és que, en el procés de renovació de banderes dels edificis més singulars de la ciutat, tant la Llotja com les torres de Quart i de Serrans van començar el dia el dilluns 4 de setembre amb una senyera defectuosa, en generar el tall de tela una enorme franja groga al centre de l’ensenya.

Fonts municipals van explicar a elDiario.es que va ser un error de l’empresa de manteniment, que té una llarga trajectòria de serveis amb l’Ajuntament i que dimarts, 24 hores després, ja s’havien canviat les banderes defectuoses per les oficials, tal com va comprovar aquest diari (vegeu la foto).

Amb tot, les crítiques jocoses tant des de Compromís com des del PSPV no es van fer esperar, sobretot preguntant-se què dirien des del PP i Vox si aquest error l’hagueren comés ells.

La Llotja i les Torres de Quart de València llueixen estes banderes. El PP sap molt de retallar drets, però de retallar banderes no saben tant.



Molt “defensar” les senyes d’identitat però no saben ni com són.



📸 @Mario_72 pic.twitter.com/zgOD4CoHQu — Compromís (@compromis) 4 de septiembre de 2023

Un dels més incisius va ser el regidor de la coalició valencianista Pere Fuset, que va comentar: “Sembla que els del PP han sigut tan agarrats que han comprat un rotllo de senyera infinita i l’han tallada per on els ha eixit del folre per penjar-la en els edificis oficials. El resultat, un bunyol amb les quatre barres mal posades. Ja tarden a canviar-les per dignitat”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va comentar: “De les banderes d’Aliexpress a dos trossos de teles cosits i empalmats, m’ho expliquen i no m’ho crec. Algú s’imagina el que haguera passat si això ho fa el nostre govern? Bones portades ens esperarien demà”.

Sense banderes a la Marina

D’altra banda, l’accés principal de la Marina de València està des del temporal que es va produir el mes de juny passat sense les grans banderes que el presideixen.

Pel que sembla, des del Consorci es va instar la retirada pels danys causats pels forts vents, però l’Autoritat Portuària de València (APV), responsable de l’espai en què se situen, encara no les ha reposades. Fonts de l’APV han explicat que ja estan comprades i es col·locaran a final de mes: “La data és la prevista pel proveïdor. S’ha hagut de traure a concurs i que passe el procés de contractació habitual per a aquests casos”, han comentat.