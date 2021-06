Europa cita els responsables de l’ampliació del port de València perquè expliquen el polèmic projecte

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu va aprovar dijous 17 de juny convocar una sessió per debatre sobre la polèmica ampliació del port de València. La decisió es va prendre per unanimitat de tots els partits amb representació en la Comissió de Peticions, incloent-hi Podem, el PP o el PSOE, i es va acordar requerir les autoritats espanyoles responsables perquè compareguen i oferisquen les explicacions oportunes.

Si bé encara no està decidit, la cosa més probable és que siga l’Autoritat Portuària de València (APV) com a òrgan substantiu l’encarregada de comparéixer, per la qual cosa la cosa més lògica seria que anara a la cita el seu president, Aurelio Martínez.

La data del debat es concretarà el mes d’agost, però segons fonts del Parlament Europeu probablement es produirà a primers de setembre, tal com va avançar elDiario.es.

Aquesta serà la conclusió de l’admissió a tràmit el mes de gener passat de la petició 0955/2020 sobre possible incompliment del dret mediambiental europeu en el polèmic projecte d’ampliació del port de València.

La petició plantejava una sèrie d’infraccions de la legislació mediambiental de la UE amb relació a la pròxima execució del projecte d’ampliació del port de València, i demana al Parlament Europeu que contribuïsca a evitar els efectes mediambientals potencialment nocius del projecte, en la forma actual, 4 vegades superior a l’avaluació projectada el 2007, i sobre la base d’una declaració d’impacte ambiental DIA desfasada, ja que està basada en una llei de l’any 1986 que ja no és vigent. A dia de hui, la petició continua oberta i té ja 21 adhesions a través del web del Parlament Europeu.

D’aquesta manera, participaran en el debat com és habitual el peticionari que alerta que l’ampliació vulnera normatives ambientals, el designat per les autoritats espanyoles per defensar l’ampliació i la mateixa comissió europea de peticions que el mes de maig passat va concloure no poder manifestar-se sobre la polèmica ampliació fins que el projecte estiguera definit i adjudicat.

“A la llum de la informació proporcionada pel peticionari, l’autoritat competent encara no ha iniciat el procediment de selecció esmentat anteriorment en vista de la determinació de la necessitat d’una avaluació d’impacte ambiental (AIA) de les modificacions del projecte. Com que tampoc s’han expedit els permisos pertinents per a l’execució de les activitats previstes en la modificació del projecte, és massa prompte en el procediment perquè la Comissió es pronuncie sobre el compliment per part de les autoritats espanyoles de les obligacions derivades de l’AIA i Directives d’hàbitat”, diu textualment la resolució.

El document destaca que “la Comissió subratlla que els estats membres són els principals responsables de l’aplicació correcta de la legislació de la UE”. A més, “de conformitat amb el principi de tutela judicial efectiva establit en el Tractat de la Unió, han d’atorgar al públic accés a mecanismes de reparació ràpids i efectius en els àmbits coberts per la legislació de la UE”.