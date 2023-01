Execució imminent del projecte clau per a cosir el sud de València: el soterrament de les vies arrancarà entre febrer i març

Les màquines es preparen per a començar a funcionar en una de les obres d’integració urbana més transcendentals, complexes i duradores per al futur de València com és el soterrament dels accessos ferroviaris des de la V-30 fins a l’estació Joaquín Sorolla. El també denominat canal d’accés permetrà tancar una ferida històrica en forma de murs i raïls que separen els barris del sud, que quedaran units per un gran corredor verd una vegada finalitze l’enorme obra.

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha publicat en la plataforma de contractació la formalització del contracte del projecte ferroviari que inclou la demolició del pont de Giorgeta i l’ampliació de l’estació Joaquín Sorolla i del seu aparcament amb un termini de duració de 60 mesos i un pressupost de 443,3 milions d’euros. D’aquesta manera, la previsió és que les primeres faenes puguen començar entre els mesos de febrer i març, com va confirmar el coordinador del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira.

D’aquests, 105,7 milions d’euros es pagaran en aquest exercici, 88,5 el 2024, 91,8 el 2025, 103,1 el 2026 i 54,1 milions el 2027. L’obra compta amb fons europeus i és finançada pel Govern (50%), la Generalitat Valenciana (25%) i l’Ajuntament de València (25%) en el marc de la Societat Parc Central. La unió temporal d’empreses (UTE) Dragados, Rover Infraestructuras, Rover Rail i Tecsa ha sigut finalment l’adjudicatària en haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.

Segons el projecte, les obres estan dividides en nou fases. En concret, l’actuació s’inicia en els túnels ja executats del Nuc Sud, a l’altura de l’avinguda de Fernando Abril Martorell, i es prolonga fins a Giorgeta per connectar amb l’estació actual de Joaquín Sorolla i València Nord.

El document destaca com una de les parts més rellevants “la demolició del viaducte existent en la cruïlla de l’avinguda de Giorgeta amb la traça ferroviària i la reposició posterior de l’avinguda esmentada sobre la llosa de coberta projectada”.

“El viaducte actual resulta incompatible amb el traçat del nou canal d’accés, cosa que motiva la necessitat de derrocar-lo durant el procés de construcció del soterrament”, diu el projecte. Per causar les mínimes molèsties possibles s’ha projectat aquesta part de l’actuació en la fase 8, és a dir la penúltima, per la qual cosa els talls de trànsit que generarà tant en Giorgeta com en Peris i Valero duraran aproximadament un any, des de l’any 2026 o 2027. Una vegada finalitzada l’obra, totes dues avingudes estaran connectades a cota zero sobre la llosa del canal d’accés.

Segons el projecte, “una vegada demolida l’estructura del viaducte, i completada l’estructura del soterrament en aquesta zona de cruïlla amb l’avinguda de Giorgeta se situaran les rampes d’eixida del canal d’accés a les estacions de Joaquín Sorolla i Nord, i es deixarà preparada una tercera boca per a l’eixida de la futura Estació Central soterrada”.

En l’espai alliberat de les vies s’habilitarà el corredor verd García Lorca, que disposarà de 49.000 metres quadrats de superfície enjardinada i un quilòmetre de longitud. La reurbanització de l’entorn preveu un espai totalment naturalitzat, sense recorreguts longitudinals de vehicles, sinó accessos d’entrada i eixida als blocs d’edificis en bucle; voreres de sis a dotze metres, i dos carrils bici bidireccionals de tres metres d’amplària, en tots dos laterals.

La reurbanització del bulevard de García Lorca es desenvoluparà en paral·lel a l’execució d’aquestes fases i formarà part del corredor verd València Sud, que connectarà el centre de la ciutat, des del Parc Central, fins al nou districte innovador de Vara de Quart i el nou llit del riu Túria. El consistori convocarà un concurs d’idees per a aquesta infraestructura, amb la qual els barris del sud quedaran units en la gran transformació urbana del sud de la ciutat que quedava pendent des de fa més de 40 anys.