El fill de Gerardo Rueda acusa el Pacte del Botànic d’ordir el cas IVAM per a tombar la “tasca extraordinària” de Consuelo Císcar

El fill de l’escultor Gerardo Rueda ha tornat a carregar en el judici per la venda a l’IVAM de còpies de les escultures de son pare contra uns quants personatges de primera línia del món de l’art valencià. La declaració de José Luis Rueda s’ha représ dilluns amb una “disculpa” davant el tribunal per la seua efusivitat a l’hora de respondre a les preguntes de la representant del ministeri fiscal. No obstant això, encara que més calmat, el fill de Gerardo Rueda ha repartit llenya, especialment contra els components de l’IVAM que no van passar per la pedra de la seua exdirectora Consuelo Císcar, que també s’asseu en el banc dels acusats.

José Luis Rueda, envoltat de les maquetes que s’exposen en cada sessió del judici davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València, ha seguit la línia que va mantindre en la declaració anterior, i ha assegurat que, com a hereu universal de l’artista, podia executar obra post mortem. “Cap artista ni cap hereu ho fon tot en vida”, ha assegurat. A més, el fill de l’escultor argumenta que té les indicacions de son pare, a diferència d’altres hereus. “Conec col·leccionistes molt importants, no dic noms, perquè n’hi ha alguns de vius, i aquesta gent no té documentada cap obra”, ha dit.

L’hereu, que va conéixer l’artista als 14 anys, ha contat que Gerardo Rueda delegava en ell la negociació “amb JP Morgan o amb Juan March”, en referència a la Fundació March. La declaració de José Luis Rueda s’ha convertit en una mena de vendetta contra tots a qui considera enemics de l’obra de son pare. Així doncs, considera que Raquel Gutiérrez, subdirectora de l’IVAM durant l’etapa de Consuelo Císcar, “vindrà a mentir” (està citada com a testimoni”) i que el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, “odiava” son pare, sense donar-ne més detalls.

El fill de Gerardo Rueda ha deixat caure que el cas de la venda de les escultures no es va denunciar fins al 2015, “casualment quan va canviar el Govern”, en referència al Pacte del Botànic que va donar carpetada a quasi dues dècades d’executius populars. Així doncs, la denúncia tindria com a objectiu “anar per aquesta dona”, emmarcada referència a Consuelo Císcar, “que ha fet una tasca extraordinària en l’IVAM”.

Encara que, per damunt de tots, el seu rebuig més visceral es dirigeix contra Vicent Todolí, el comissari d’art valencià amb més projecció internacional, que va dirigir la Tate Modern de Londres. La malvolença de José Luis Rueda contra Todolí ha creuat tots els límits quan l’ha acusat d’haver “pegat” al crític Tomás Llorens, molt pròxim a Císcar , durant la Biennal de Venècia. “Era un home molt agressiu, professionalment el tiren de tot arreu”, ha afirmat just abans que la magistrada que presideix el tribunal el tallara davant la línia que seguia la declaració.

José Luis Rueda es considera un “expert” en art i, singularment, en l’obra de son pare, encara que ha reconegut que no va acabar la carrera d’història de l’art, perquè s’avorria. “Jo tinc una col·lecció de 3.000 obres, què m’havia d’ensenyar un professor d’universitat?”, s’ha preguntat davant el tribunal. En el judici afloren les interioritats del món de l’art contemporani, incloent-hi filies i fòbies de tota mena. L’home considera que el cas IVAM ha devaluat el preu de l’obra heretada i ha lamentat que, a conseqüència de la instrucció, va haver d’anul·lar exposicions al Louvre de París i al Shanghai Center. “Aquells homes, que és un altre nivell, estaven pagant-me tres milions d’euros per escultura”, ha declarat.