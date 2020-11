La finca de l’exconseller valencià Rafael Blasco, condemnat per corrupció, ix a subhasta per un preu mínim de 624.110 euros

La finca de la Barraca d’Aigües Vives, a Alzira, de l’exconseller valencià Rafael Blasco, condemnat en sentència ferma per corrupció, ha eixit a subhasta en el portal del Col·legi de Procuradors de Madrid (encara que el procediment depén del Tribunal de Comptes) amb una valoració de 891.058,60 euros i una licitació mínima de 624.110 euros.

La parcel·la, situada en la partida del Carrascal del terme municipal d’Alzira, ocupa una superfície de 38.384,47m² i va ser la propietat que va lliurar Blasco en el judici per abonar part de la responsabilitat civil i reduir la condemna. “Es troba un habitatge actualment ocupat pels masers en ‘precari’“, indica el Col·legi de Procuradors de Madrid en referència a la situació possessòria de la finca familiar de Rafael Blasco.

La finca que l’expolític del PP condemnat per corrupció tenia a la Barraca d’Aigües Vives es va convertir en la peça central del pols que el Govern valencià manté per recuperar els diners que deu l’exconseller condemnat a sis anys i mig de presó per frau en les ajudes de cooperació al desenvolupament en l’època del PP.

La casa, dissenyada per l’arquitecte Vicente Guallart i envoltada de tarongers, es va embargar en la primera peça de les tres en què s’ha jutjat el saqueig dels fons de cooperació de la Generalitat Valenciana quan Blasco va ser conseller, els anys 2008 i 2009.

Blasco ha de pagar a l’Administració valenciana 2,7 milions d’euros en concepte de responsabilitat econòmica per la seua condemna de sis anys i mig de presó (que ja ha complit) en la peça 1, centrada en el saqueig de sengles subvencions d’ajuda al desenvolupament a Nicaragua, més la quantitat que s’establisca en les peces 2 i 3, sobre la xarxa d’ONG i empreses creada per defraudar les ajudes a la cooperació internacional i a un projecte fallit d’hospital a Haití, jutjades conjuntament i per les quals va ser condemnat el mes d’abril passat a un any de presó per l’Audiència de València.