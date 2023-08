La firma de la sanitat privatitzada valenciana s’embutxaca 1,9 milions per la neurocirurgia de l’Hospital de Dénia

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat la demanda de Marina Salud SA que reclamava 1,9 milions d’euros, a més dels interessos, per la denegació per part de la Generalitat Valenciana de l’autorització sanitària de funcionament per al Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de Dénia.

La firma fonamentava la seua demanda en la sentència de la mateixa sala i secció del TSJ-CV que va reconéixer el dret a l’autorització sanitària, denegada el 2016 per la Generalitat Valenciana per considerar que el Servei de Neurocirurgia formava part de l’oferta contractual, subscrita el 2005 per a la concessió de l’assistència integral del Departament de Salut de Dénia.

Marina Salud SA considerava que l’incompliment contractual de l’Administració autonòmica va suposar danys i perjudicis per haver de traslladar els pacients que podien haver sigut atesos a l’Hospital del Vinalopó a altres centres. L’informe pericial aportat per l’empresa calculava la diferència entre el cost que ha suposat la relaxació dels pacients de neurocirurgia en altres centres i l’estimació mitjana dels costos que hauria tingut si prestara el servei. Els quasi dos milions d’euros corresponen així al període comprés entre la denegació de l’autorització el 2016 fins al dia de l’execució de la sentència, l’1 d’agost de 2016.

L’Advocacia de la Generalitat Valenciana, per part seua, argumentava que no hi ha “lesió antijurídica” i al·legava que no és fins el 2016 que se sol·licita una ampliació de la seua oferta assistencial en el marc d’un contracte subscrit el 2005. També s’escudava en el fet que la sentència del TSJ-CV no estimava que l’Administració haguera actuat de manera arbitrària.

A més, sostenia que Marina Salud SA s’ha limitat a assenyalar uns “danys hipotètics” basats en una pericial, elaborada per un economista, amb dades “desvirtuades” per l’informe de la Inspecció Sanitària de Serveis Públics en Règim de concessió de la Conselleria de Sanitat.

La Generalitat Valenciana retreia que l’informe “conté errors” pel fet de considerar que l’“estimació dels costos que haurien pogut haver fet amb els seus mitjans es refereix a un servei que mai han prestat”, ni consta “la provisió principal al seu proveïdor” de les derivacions durant els cinc anys de contracte en què no es va sol·licitar el servei, ni s’utilitzen els mecanismes de facturació intercentres previstos.

No obstant això, la sentència aclareix que la demanda es refereix a la responsabilitat contractual de l’Administració (i no a la patrimonial). La sentència, que no és ferma, recorda que el Servei de Neurocirurgia “estava funcionant a l’Hospital de Dénia, deixa de funcionar i és després d’un recurs contenciós administratiu guanyat per la concessionària que el servei es restableix i torna a prestar-se”.

El TSJ-CV també sosté que la Generalitat Valenciana no ofereix una “valoració alternativa que estime (de manera raonada) una quantitat així mateix diferent” a la que ressenya l’informe pericial de Marina Salud SA.