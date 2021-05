El fiscal demana internament psiquiàtric per a la parricida de Godella i 25 anys de presó per a la parella

Els pares dels dos xiquets assassinats el 14 de març de 2019 a Godella (l’Horta Nord) s’han assegut dilluns en el banc dels acusats. Els progenitors, de 25 i 27 anys en el moment del succés, han entrat a la sala emmanillats i escortats per agents de la Policia Nacional (compleixen presó preventiva en la presó de Picassent) i s’han situat enfront del jurat popular encarregat d’enjudiciar els fets.

El representant del ministeri públic, en el seu escrit de conclusions provisionals, ha insistit que María G. tenia anul·lada la intel·ligència i la voluntat en el moment dels fets a conseqüència de l’esquizofrènia paranoide en fase aguda que patia, per la qual cosa aplica l’eximent completa i demana sentència absolutòria amb imposició de mesures (internament psiquiàtric). Per contra, per a Gabriel S. ha demanat una pena de 25 anys de presó per cada assassinat, amb l’agreujant de parentiu, a més d’un període de llibertat vigilada de cinc anys després del compliment de la condemna. El ministeri públic també sol·licita una responsabilitat civil de 300.000 euros per als avis materns i paterns pels danys morals.

Segons el relat de la Fiscalia, la parella compartia “creences misticoreligioses” i creia en la purificació de les ànimes en banys d’aigua. “Van ser creences a poc a poc assumides per María i Gabriel la va arrossegar perquè les seguira”, ha dit el fiscal als membres del jurat. La parella creia que una secta els perseguia amb la intenció de segrestar els seus plançons, motiu pel qual fins i tot feien vigílies a les nits a la casa que havien ocupat i endreçat.

L’àvia materna dels xiquets va contactar amb els serveis socials davant la por que els poguera passar alguna cosa als seus nets. Amb aquest panorama, el dia dels fets, “després d’haver pres la determinació de posar fi a la vida dels seus fills”, María G. i Gabriel S., “actuant de comú acord i deixant fer l’un a l’altre”, van banyar els menuts en la piscina i els van assestar després nombrosos colps, principalment en la zona del cap. Els cossos els van enterrar en dues fosses, una a uns 75 metres de l’habitatge que ocupava la família, i l’altra, a uns 150 metres.

El lletrat del pare ha demanat la lliure absolució del seu client, ja ha defensat que els xiquets van ser assassinats mentre Gabriel S. dormia i “sense el seu coneixement”. L’advocat ha recordat que la mare patia “possiblement des del part” una esquizofrènia paranoide que no se li va diagnosticar mai (en una visita al psiquiatre un mes abans dels fets la jove va ser tractada per ansietat). La lletrada de María G. també ha demanat la lliure absolució de la seua clienta pel fet de considerar que la jove no va executar els fets que se li atribueixen (només va procedir a l’enterrament dels cossos, segons la seua defensa).

El representant del ministeri públic ha dit davant el jurat que mai, en els seus 20 anys de carrera, s’havia enfrontat a un assassinat tan “brutal” com el de Godella. “El més greu és que siguen els seus propis progenitors”, ha remarcat. El fiscal ha insistit en l’expressió “fent i deixant fer” referida a Gabriel S. en el seu escrit d’acusació provisional. Mentre que les facultats de la mare estaven anul·lades a conseqüència d’una malaltia mental, el pare estava “en plenitud de les seues facultats”.

El fiscal ha retratat l’acusat com una “persona manipuladora i autoritària” que tenia María G. “literalment abduïda”. “És una persona camaleònica que, en el seu propi interés, és capaç de donar la millor cara” mentre que la seua parella llavors era “fàcilment influenciable”. La mare, segons el ministeri públic, mai va tindre un mal gest ni va portar cap acció violenta contra els seus fills, mentre que el pare va fer un “maltractament puntual” dels menuts, segons diversos testimonis.