Fiscalia demana que s'òbriga un nou procés judicial contra Camps per faltar "palmàriament a la veritat" en el judici de la visita del Papa

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat aquest dimarts que s'òbriga una nova causa judicial contra l'expresident valencià Francisco Camps, i contra dos persones més, per fals testimoniatge en les seues declaracions en qualitat de testimonis en el judici sobre el presumpte pagament de mossegades a través de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a la trama Gürtel en l'organització de la retransmissió de la visita del Papa Benet XVI a València en 2006.

Durant la fase de conclusions definitives que acaba d'iniciar-se i que suposa la recta final del procés judicial, la fiscal ha sol·licitat que es deduïsca testimoniatge de Camps i d'altres dos testimonis per haver faltat "palmàriament a la veritat" en les seues declaracions davant l'Audiència Nacional, la qual cosa implica la petició d'una investigació per fals testimoniatge.

La fiscal ha recordat que "van ser degudament advertits quan se'ls va prendre jurament o promesa de dir la veritat i van faltar palmàriament a la mateixa en fets que poden ser clarament constatables".

Com va informar eldiario.es, en la seua declaració el passat 18 de juny Camps va negar que fora el cervell de l'adjudicació dels contractes de la retransmissió de la visita del Papa i pels quals la trama Gürtel es va embutxacar en mossegades més de tres milions d'euros.

Camps va respondre a les preguntes de la fiscal després de les constants insinuacions dels acusats, que van assegurar que va ser l'exlíder del PP valencia qui va ordenar que la xarxa que liderava Francisco Correa i Álvaro Pérez El Bigotes havien de quedar-se amb el contracte de pantalles gegants de Canal 9.

"No recorde les pantalles. Per a pantalles estava aqueix dia. Jo estava per a rebre i acompanyar als que venien i amb normalitat va eixir tot allò", va afirmar Camps a les preguntes de la fiscal sobre qui va decidir que es creara i adjudicara el contracte de les pantalles gegants. Sobre el viatge al Vaticà d'una delegació valenciana i al qual hauria acudit El Bigotes, Camps va dir que no havia viatjat amb Álvaro Pérez "ni molt a la vora".

Sobre les declaracions prèvies de l'exdirector general d'RTVV Pedro García en les quals assegurava que Camps li va dir que havia de fer tot el que li demanava l'Església, l'expresident de la Generalitat va ironitzar: "És una frase molt beata. Com anava a cridar a algú perquè es pose a les ordres de l'Església? Aqueixa frase cau pel seu propi pes". "Mai he donat cap direcció ni política ni de gestió. I menys a un òrgan delegat", va sentenciar.