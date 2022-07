La Fiscalia demana 120 anys al “depredador sexual” acusat de les morts de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela

El judici per la mort de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas arriba a la recta final. La fiscal Socorro Zaragoza, especialista en violència de gènere i encarregada del pretés assassinat de les tres dones a les mans de Jorge Ignacio Palma, ha exposat el seu informe davant el jurat popular que jutja l’acusat i ha manifestat: “Les víctimes, totes elles prostitutes, han sigut un blanc molt fàcil per als jocs sexuals de l’acusat”, a qui ha descrit com un “depredador sexual”. Així mateix, ha asseverat: “Això és un assumpte de perversió, maldat i sadisme”.

L’acusat, amb antecedents penals per narcotràfic, introduïa boles de cocaïna de gran puresa en vagina i anus de les dones prostituïdes que contractava mitjançant aplicacions o en prostíbuls en pisos. Es tracta, segons va asseverar un dels advocats de les acusacions, d’un “feminicidi” de dones vulnerables.

Jorge Ignacio Palma, acusat també d’intentar matar set dones més en el període de 15 mesos, des de l’estiu del 2018 fins al 7 de novembre de 2019, s’enfronta a la presó permanent revisable, tal com reclamen algunes acusacions particulars. L’home sempre ha defensat la seua innocència i ha asseverat que tot va ser un accident. Les ciències forenses no sé fins a quin punt són exactes“, va dir durant la seua declaració.

Per part seua, la Fiscalia reclama per a l’acusat 120 anys de presó, 10 anys menys que el que requeria inicialment, després de retirar-se una de les víctimes com a acusació, que no va voler declarar en el judici per por. Li atribueix tres delictes d’homicidi i una desena d’abusos sexuals.

El ministeri públic reclama 15 anys de presó per la mort de Marta Calvo i una indemnització de 90.000 euros per a la família; i la mateixa pena per les defuncions d’Arliene Ramos i Lady Marcela. Pel que fa a les supervivents, set víctimes més, demana 10 anys de presó per cadascuna pels delictes d’abusos sexuals amb la circumstància agreujant de gènere. A més, li atribueix un delicte continuat de tràfic de drogues pel qual li demana cinc anys més de presó.

La fiscal ha recordat que aquest cas es va iniciar a l’estiu del 2018 amb la primera víctima, encara que s’ha mostrat convençuda que “hi ha més dones, però elles no volen vindre a declarar pel que són”, ha lamentat.

El ministeri fiscal ha demanat al jurat que no oblide els noms de les víctimes en aquest procediment, “que han fet una declaració compacta des del primer dia fins a l’últim” i ha ressaltat que, malgrat que les relacions sexuals entre acusat i víctimes eren consentides, ja que es va establir un contracte de contraprestació econòmica, “el que no era consentit era col·locar droga per la vagina i l’anus” de les dones, ha recalcat.

“Ací, no és no. Tan fàcil com això. Mantinc una relació amb tu i vull festa blanca, però sabem el que és, no el que tu fas”, s’ha referit a Jorge Ignacio. “El que feia l’acusat era un joc sexual que l’havia d’omplir, però que va perjudicar moltes dones que han comparegut ací”, ha afegit en declaracions recollides per Europa Press.

La fiscal s’ha referit al modus operandi de l’acusat i ha manifestat que quedava amb les seues víctimes després de contactar amb elles per telèfon o a través d’aplicacions; establia com a condició fer una festa blanca i els introduïa droga en les seues parts íntimes malgrat la seua oposició: “Elles acudien a la cita pensant que festa blanca era sexe i cocaïna, el que cosa no s’esperaven era que la cocaïna arribara en roques o pedres i que els les col·locaren en els seus òrgans genitals”, ha dit.

“Ens trobem, així, amb el caldo de cultiu perfecte per a l’acusat: no hi ha testimonis més que les víctimes i té la possibilitat d’emmascarar les seues morts com a mers accidents. Prostitutes i sobredosis. Era perfecte, perquè podia fer-ho passar per accident”, ha asseverat. Sobre la droga, la fiscal ha recordat que la puresa era altíssima, “cosa que fa pensar que no va ser manipulada i que era d’origen. Les dosis eren letals”, ha puntualitzat. Un testimoni perit de la Policia Nacional va confirmar en la seua declaració la gran puresa de la cocaïna de què disposava Palma, només a l’abast del submon del narcotràfic.

El cas de Marta Calvo

La fiscal s’ha detingut en el cas concret de la jove Marta Calvo, desapareguda al novembre del 2019 i el cadàver de la qual no s’ha trobat. Gràcies a la ubicació que va enviar la víctima a sa mare per telèfon mòbil, la Guàrdia Civil va poder identificar al presumpte assassí i unir al cas les morts dues dones més prostituïdes.

El 4 de desembre, ha recordat la fiscal, l’acusat es va entregar a la Guàrdia Civil per dir que havia desmembrat el cos de Marta Calvo. “Ell s’entrega només per un fet, el desmembrament de Marta, però no sap que estan perseguint-lo per la mort d’Arliene i de Lady Marcela”, ha exposat.

La fiscal s’ha mostrat convençuda que l’acusat no va desmembrar Marta sobre la base de les proves practicades: “No és veritat. Va muntar una història perquè se li havien mort dues dones abans, però cap a sa casa. I aquest era el problema, que calia traure el cos de casa ràpid perquè no el veieren”, ha asseverat.

Exemple de “pura maldat”

“Ens enfrontem a un depredador sexual i a una persona molt roïna. El que més enfada aquesta part és el que va dir l’acusat en la seua declaració, quan va afirmar que era una víctima i que hi havia un complot contra ell. Tenim ací un exemple de pura maldat, una persona satisfeta emocionalment per causar un mal perquè no vol dir on està Marta i continuarà dient que no ho dirà, malgrat provar-se que no la va desmembrar”, ha subratllat.

I en aquesta línia, ha afegit: “L’acusat es referia a les prostitutes com a pobretes i demanava que descansaren en pau. De debò ens vol fer creure que té pena per elles? Què sent Jorge Ignacio? No sent absolutament res de tot el que ha fet”, ha respost.

Així que ha demanat al jurat que oblide “la cara de pena” de l’acusat durant la seua declaració i les seues “llàgrimes de cocodril”. “O no les obliden i comparen-les amb els escarafalls que feia quan venien a declarar les víctimes i no li agradava el que sentia”, ha afegit.

La fiscal ha acabat el seu informe amb una cita de Ciceró: “Quasi sempre les accions dels malvats les persegueix primerament la sospita, després el rumor i la veu pública, l’acusació després i, finalment, la justícia”. “Això és el que demana la Fiscalia de vosaltres –ha dit mirant al jurat–, justícia”, ha conclòs.

“Un secret que s’emportarà a la tomba”

En la sessió de dilluns també ha presentat el seu informe l’advocada de la mare de Marta Calvo, que ha centrat la seua intervenció en la impossibilitat d’esquarterament del cos de la jove, en l’activitat de tràfic de droga de l’acusat i en el seu perfil descrit per forenses.

Sobre Marta, la lletrada ha acusat a Jorge Ignacio de donar-li una dosi letal, “com va fer amb altres víctimes”, que va posar fi a la seua vida. “I va ser a consciència i amb intenció homicida”, ha asseverat.

També ha negat que esquarterara el cos: “Va intentar tallar-lo, però va veure que no era tan fàcil i el va traslladar a un lloc desconegut. Marta està en parador desconegut esperant un miracle perquè apareguen les seues restes. La ubicació del seu cos és un secret que l’acusat s’emportarà a la tomba. No descansa en pau”, ha lamentat, al mateix temps que ha enumerat les contradiccions de l’acusat sobre aquest tema.

D’altra banda, s’ha referit als antecedents penals per tràfic de droga de l’acusat i ha recordat les bosses de cocaïna “exagerades” que descrivien les víctimes de Jorge Ignacio en les seues trobades sexuals.

Sobre la seua personalitat, ha destacat el seu empobriment emocional –tal com recullen els forenses– “que tots hem vist en aquesta sala”. “És una persona impulsiva i té una personalitat antisocial. I damunt vol fer-nos veure que hi ha una confabulació contra ell”, ha lamentat. “És un assassí en sèrie”, ha dit. Així doncs, ha demanat un veredicte de culpabilitat.