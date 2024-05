La Fiscalia obri investigació a una regidora de Vox a València davant un possible delicte d’odi pels seus tuits de tint racista

La Fiscalia de València ha incoat diligències d’investigació per un possible delicte d’odi a la regidora de Vox de l’Ajuntament de València, Cecilia Herrero, partit soci de Govern del PP amb l’alcaldessa popular María José Catalá al capdavant.

L’obertura de diligències és motivada per la denúncia de Compromís, ampliada posteriorment després de recopilar una vintena de missatges de tint racista difosos per l’edil del partit d’extrema dreta en la xarxa social X (abans Twitter) des de l’any 2020. Una vegada finalitzen les diligències, en cas de confirmar-se la comissió d’un possible delicte d’odi, es remetria denúncia al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

“Tanta reconquesta per a acabar pagant-los la invasió als moros”; “Ois. Són salvatges. Fora Àfrica de l’Europa civilitzada” o “No són migrants ni immigrants; són invasors” són només alguns exemples dels missatges que va publicar Herrero. L’últim exemple va ser el publicat el 19 d’abril passat contra l’exdiputat de Podem a Madrid Serigne Mbayé, que va compartir en X una sèrie de vídeos racistes, xenòfobs i ofensius de Daniel Esteve, el mediàtic líder de Desokupa, en què ell es preguntava. “No sembla que li falta alguna cosa o només m’ho sembla a mi?”. Herrero va contestar: “Sí. Falta que te’n tornes al teu país”.

Aquest comentari va provocar la indignació de l’oposició. Compromís va posar una denúncia davant la Fiscalia de Delictes d’Odi i el PSPV va portar al ple municipal del dimarts 30 d’abril una moció per la qual demanava al PP i a l’alcaldessa, María José Catalá, la reprovació de la regidora del partit d’extrema dreta. No obstant això, Catalá va evitar desautoritzar-la i va aprovar amb els vots del PP i de la formació ultra una moció genèrica, que no feia al·lusió al comentari d’Herrero, i per la qual es condemnava “qualsevol mena i expressió de racisme”.

Una reacció fora de lloc per als partits d’esquerres, que van augmentar la pressió sobre Catalá, a qui exigeixen el cessament de l’edil de Vox al·ludint a l’historial esmentat de tuits i comentaris de clar biaix racista, com “N’hi ha prou de patrocinar el moro; els recursos nacionals per als espanyols” o “El moro ens envaeix mentre es rearma. Invasió consentida i patrocinada pel Govern traïdor”.

El 3 de maig passat, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va ser preguntada fins a tres vegades per aquests missatges. En cap de les seues respostes va fer la més petita crítica a l’edil, ni molt menys una condemna explícita pels comentaris.

En concret, es va preguntar a Catalá per les crítiques de Compromís i el PSPV cap a aquests missatges, per si els qualificaria de racistes i si, si els haguera fet un regidor del PP li hauria retirat les competències. A aquestes preguntes, la resposta de la primera edil va ser pràcticament calcada: “L’important és que en el ple d’aquesta setmana l’Ajuntament de València va aprovar una moció que fa un rebuig clar a tot comentari racista, a tota discriminació o a tot contingut que no siga apropiat i, per descomptat, l’important és que aquest Ajuntament ha tingut un posicionament en el ple sobre el rebuig a qualsevol mena de discriminació que es puga produir. Crec que és important i és un pas considerable”.