El fitxatge valencià de Vox condemnat per violència masclista al·lega la seua trajectòria “raonablement defensable”

Antic candidat de Fuerza Nueva i condemnat per un delicte de violència psíquica habitual contra la seua exdona, el catedràtic universitari Carlos Flores defensa la seua trajectòria amb vista a la pròxima campanya electoral valenciana per a les autonòmiques i municipals, en què figura com a flamant fitxatge de Vox. La contundent condemna per un “delicte de violència psíquica habitual i 21 faltes de coaccions, injúries i vexacions” contra la seua exdona i mare dels seus fills suposa una llosa per a un candidat que afronta aquest fardell amb un argumentari desenfadat. “Estaré fotent-te tota la vida fins que et muires i acabe amb tu, lladre”, va cridar a la seua exdona, entre altres expressions de calibre similar, segons l’apartat de fets provats de la sentència.

Flores ha assegurat en una entrevista en la cadena La 8 Mediterráneo que la formació d’ultradreta necessita explicar “millor” la seua postura sobre la violència de gènere. El candidat valencià de Vox, designat per la direcció nacional del partit, sosté que “qualsevol persona decent, de dretes o d’esquerres, de Vox o de fora de Vox, ha d’estar en contra de la violència contra les dones”.

Sobre la condemna per violència psicològica dictada per l’Audiència Provincial de València el 2002 (abans de les lleis d’igualtat i contra la violència de gènere que incorporen aquesta qualificació), Carlos Flores assegura que ha “comés errors” en la seua vida. “He pagat per ells, n’he aprés, he passat pàgina”, afig el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València.

“Tinc 58 anys i no crec que ningú siga capaç d’arribar a la meua edat sense haver comés un sol error en la seua vida i sense haver fet mal a ningú”, argumenta el candidat de Vox, que va causar un “crebant psicològic” a la seua exdona, segons la sentència.

“Si hi ha algun polític que li diga que el seu historial és immaculat, que mai ha mort una mosca (...), desconfie d’ell, perquè segurament té una cosa bastant inquietant a amagar”, recomana Flores en l’entrevista. El candidat de Vox assegura, en referència a la condemna, haver “passat pàgina”. “Crec que puc presentar als valencians un full de vida raonablement defensable”, postil·la.

Un “divorci conflictiu”

El partit d’extrema dreta dona suport al seu candidat malgrat la condemna per violència psicològica contra la seua exdona, que consideren que pertany a un temps passat. El portaveu adjunt de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, assegura que Flores té una “experiència professional irreprotxable” i, com a lletrat, defensa que la condemna del nou cap de cartell s’emmarca en un “divorci conflictiu”.

Consell de Transparència

El fitxatge de Vox va ser elegit a proposta del PP com a membre del Consell de Transparència, un organisme assessor que ja està dos anys en funcions. Des que va eixir a la llum la condemna per violència de gènere del candidat de Vox, els grups parlamentaris en les Corts Valencianes han intensificat la pressió perquè dimitisca.

El PSPV va presentar dilluns una proposició no de llei per reclamar des de la cambra la seua eixida de l’òrgan, mentre que la resta de formacions es mostren partidàries de negociar la renovació completa del consell, que ha d’abordar-se juntament amb mitja dotzena d’organismes més. Els membres del Consell de Transparència perceben una dieta de 500 euros per cada reunió i la renovació coincideix amb un canvi en la llei, que n’altera la composició i les funcions.

Tots els grups parlamentaris s’han mostrat disposats a abordar la renovació d’organismes, encara que no han concretat quan es reuniran ni quines propostes estudien. La portaveu del PP, Maria José Catalá, ha remarcat dimarts durant la Junta de Síndics del parlament autonòmic que es mostra partidària d’abordar la renovació del Consell de Transparència en el pròxim ple de les Corts, previst per al 25 de gener.

Els grups del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem), que creuen que Flores “no hauria de representar ningú enlloc”, defensen reprendre les converses, encara que han recordat que va ser la dirigent popular qui es va absentar en l’última reunió.

El candidat de Vox, catedràtic de dret constitucional, és a més un dels experts que col·laborarà en l’elaboració de la Llei de participació, proposat per PP, Vox i Ciutadans, que començarà les sessions de debat d’ací a dues setmanes. La seua compareixença es va aprovar en el pla de treball de la comissió, prèviament a l’anunci de la candidatura, i els partits del Botànic reclamen a la dreta que li retire el seu aval.