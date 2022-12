FOTOGALERIA | Embarcadors i platges artificials: així són els cinc projectes finalistes per al Parc de Desembocadura de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat per la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va presentar dimarts les cinc propostes finalistes del concurs de disseny internacional de projectes per a la creació del Parc de Desembocadura, de les quals eixirà la proposta triada per donar solució a la connexió verda del llit del Túria amb els Poblats Marítims. La proposta guanyadora es donarà a conéixer el pròxim 13 de març.

Tal com va explicar l’alcalde, “es tracta d’un projecte de la màxima importància per a la ciutat, que ens permetrà, 35 anys després del primer tram del llit, impulsar-ne la finalització”. De les 17 propostes presentades, el jurat ja ha seleccionat les cinc que passaran a la fase final: les titulades Ombra, riu i conviu; Sendes d’aigua; Riu-diversitat; (Con)fluir; i Verd-marí.

Segons l’alcalde, “juntament amb el canal d’accés ferroviari, que ja està en marxa, el projecte del Parc de Desembocadura és un dels dos principals elements de desenvolupament de la ciutat, una iniciativa que va arrancar fa dècades, vinculat a les actuacions al Grau, a les Moreres i al Cabanyal”. “El que plantegem ara –va dir el primer edil– és una visió conjunta de tot el jardí del Túria”.

L’àmbit d’actuació del futur parc comprén 245.000 metres quadrats, des del pont de l’Assut de l’Or fins a Natzaret, i suposarà una inversió d’uns 35 milions d’euros. L’equip seleccionat s’encarregarà també de la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de la primera fase: les 9,3 hectàrees que arriben al port, amb un pressupost de 16,7 milions d’euros, dels quals l’Autoritat Portuària de València (APV) n’aportarà una part.

Ombra, riu i conviu

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va detallar les característiques per les quals el jurat ha triat les cinc propostes seleccionades. Tal com va assenyalar, la presentada amb el lema Ombra, riu i conviu, “desenvolupa una infraestructura verda-blava ordenada al llarg de tot l’àmbit i incorpora recorreguts ciclistes i per als vianants. És un corredor ecològic que potencia les fortes relacions ambientals amb l’horta, a més d’una bona integració amb la ciutat. El traçat de la làmina d’aigua és irregular, i es disposen passarel·les de fusta a manera d’embarcadors menuts, intercalant alguna zona de platja”.

Sendes d’aigua

La finalista Sendes d’aigua planteja la presència de l’aigua, “que es manifesta a través d’elements a manera de séquies, marjals, riu i platja, diferenciant el tram entre l’Assut de l’Or i l’eixida a la mar, del tram que es proposa a Natzaret, on es dissol el riu recreant la platja simbòlica de Natzaret i les séquies de la ciutat. A més, planteja, en tot el recorregut del riu, canals secundaris en paral·lel amb el principal, generant illes que es constitueixen com a espais d’inundació davant de les grans avingudes”.

Riu-diversitat

La tercera proposta, Riu-diversitat “presenta tres paisatges per a la renaturalització del Túria com a fil conductor de la proposta, amb un parc de ribera en continuïtat amb els trams anteriors del llit, un parc d’horta amb incorporació de parcel·lacions en resposta a la trama ja edificada, i finalment el Parc del Mareny que posa en relació el ciutadà amb la mar”.

(Con)fluir

Seguidament, el projecte (Con)fluir “incorpora paisatges de ribera al llarg de tot el llit, que s’articulen a continuació amb el paisatge mediterrani, on se situen prades d’esplai o espais programables. En la zona de Natzaret es genera una zona deprimida en contacte amb la làmina d’aigua de la mateixa eixida a la mar, a manera de platja fluvial inundable. Proposa a més en aquesta zona una barrera natural de protecció amb la zona portuària”.

Verd-marí

Finalment, la proposta denominada Verd-marí “planteja un primer paisatge fluvial en què es ramifiquen i s’escampen els fluxos d’aigua en aiguamolls amb vegetació de ribera per a la depuració de l’aigua. Aquest paisatge es transforma en un paisatge portuari que es renaturalitza, i que culmina en un tram final sense presència d’aigua, en què es recrea el paisatge de la Devesa, amb topografia suau com a barrera davant de la zona portuària”.

Termini d’execució de 24 mesos

Tots aquests projectes rebran 12.100 euros cadascun i, el guanyador serà premiat amb l’adjudicació del contracte de redacció del projecte i direcció d’obra de la 1a Fase (trams A-1 i A-2), per un import total màxim d’un milió d’euros (IVA inclòs). S’estima un termini de huit mesos per a la redacció del projecte des que se signe el contracte, i un termini d’execució de 24 mesos des de l’adjudicació.

A més, el jurat ha destacat dos premis de 6.000 euros d’accèssit, que han correspost a les propostes titulades “Curs” i “Turiascape”. Tal com va explicar Sandra Gómez, tots els projectes presentats donen protagonisme a l’aigua, encara que el desenvolupament tècnic de les diferents propostes i la seua concreció i plasmació en la realitat hauran de dur-la a terme els projectes finalistes en el termini que s’obri ara per fer-ho, i que durarà 45 dies, és a dir, fins al 3 de febrer. Una vegada rebuda tota la documentació, el jurat emetrà la decisió definitiva, que serà al voltant del mes de març.

Saldar el deute amb Natzaret

L’alcalde, Joan Ribó, va celebrar l’impuls a aquest projecte que, va afirmar, “permetrà saldar el deute amb el barri de Natzaret, afectat per l’ampliació del port, així com amb els barris del Grau i la Punta”. En aquest context, l’alcalde va agrair al Port de València la cessió de quasi 80.000 metres quadrats i l’aportació econòmica que farà per al desenvolupament del Parc.

Així mateix, va afegir l’alcalde, tal com preveia el procés de participació ciutadana inclòs en les bases del concurs, les propostes seleccionades pel jurat s’exposaran públicament, de manera presencial i digital, a través de mitjans físics i digitals, a partir del dilluns 26 de desembre i fins al pròxim 8 de gener. “D’aquesta manera, la ciutadania i les organitzacions que ho consideren podran fer arribar les seues observacions, suggeriments i propostes de millora a cada projecte, amb l’objectiu d’enriquir les propostes, i els equips redactors podran tindre en compte aquestes aportacions a l’hora de redactar els seus projectes en l’última fase del concurs”. De fet, els projectes seleccionats s’exposaran a partir del dia 24 en la plaça de l’Ajuntament, en la Biblioteca de Natzaret, i al costat de l’Edifici del Rellotge, en la Marina.

El jurat va estar integrat per l’alcalde de València, Joan Ribó; la regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez; el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez; i, com a novetat, ha comptat amb la presència d’un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de València. A més, hi han participat arquitectes i enginyers en representació d’Ajuntament, del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, del Col·legi Territorial d’Arquitectes, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i de l’Autoritat Portuària de València, així com una persona experta en enfocament de gènere.

L’acta del jurat inclou una sèrie de recomanacions als concursants que hauran de tindre en compte a l’hora de desenvolupar l’avantprojecte de l’última fase: la revisió de les propostes perquè no condicionen el desenvolupament de sectors urbanitzables com el Grau, altres corredors funcionals o ecològics, o altres infraestructures previstes; l’estudi de les connexions inferiors i els passos d’itineraris davall dels diferents ponts dins de l’àmbit; que es done una resposta adequada a la continuïtat del jardí actual al voltant de l’Àgora; oferir solucions de connexió amb l’entorn terciari plantejat en els molls del port, davant de Natzaret; i representar el pas de la línia L10 del tramvia al pas pel pont de les Drassanes cap a la Marina.

Tal com va concloure l’alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme, Sandra Gómez, “amb aquest gran projecte, València tindrà, al final, un gran espai verd que connecte els Poblats Marítims amb el jardí del Túria, unint tota la ciutat amb la seua façana marítima. I, a més, donem resposta al compromís i el deute que té aquesta ciutat amb el barri de Natzaret, retornant la dignitat al riu i generant un nou entorn natural, per al gaudi de tots els seus veïns i veïnes”.