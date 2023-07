González Pons es contradiu amb l’ampliació del port de València: s’hi oposa, però farà el que diga el PP, partidari que s’execute

“Aquests són els meus principis, però si no li agraden, en tinc uns altres”. Aquesta frase atribuïda popularment al geni de l’humor Groucho Marx sembla haver-la feta seua el sotssecretari d’Acció Institucional del PP i número u per València del PP per a les pròximes eleccions generals, Esteban González Pons, en tot el que fa referència a l’ampliació del port de València.

Des que va ser conseller de Territori amb Francisco Camps entre els anys 2006 i 2007 fins a l’actualitat han sigut diverses les contradiccions en què ha incorregut amb aquest assumpte. Així doncs, ha passat de donar llum verda al projecte com a conseller, a manifestar-se públicament en contra en diverses columnes d’opinió i entrevistes, però al mateix temps afirma que farà el que diguen Carlos Mazón i María José Catalá, favorables a l’ampliació sense nous informes ambientals, un dels aspectes que reclamava en els seus escrits.

Després que la setmana passada s’obrira a negociar una proposta de Compromís-Sumar sobre la paralització de l’ampliació nord del port de València fins a l’aprovació d’una nova declaració d’impacte ambiental (DIA), l’autodenominat conseller meló d’Alger (es definia “verd per fora, roig per dins”) va afirmar dimecres durant la seua intervenció en un desdejuni informatiu de Fòrum Europa a València que, tot i mantenir la seua postura d’oposició a la infraestructura “per respecte mediambiental” per la seua ciutat, “si estiguera en el Consell de Ministres votaria el que digueren l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el futur president de la Generalitat, Carlos Mazón, perquè confie plenament que donaran suport a la millor decisió per a València”.

Tant Mazón com Catalá s’han mostrat favorables a l’ampliació portuària sense cap mena de condicionant, malgrat que la DIA de l’any 2007 està qüestionada per una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que ha suspés cautelarment una resolució governamental que la modifica per a atorgar al Port de València la capacitat de decidir si és necessària una altra DIA a la vista de les modificacions que s’han introduït sobre el projecte original. A més, diversos informes d’experts, del Defensor del Poble, de Costes i de l’Advocacia de l’Estat qüestionen també la validesa de la DIA del 2007.

Malgrat tot, Catalá va afirmar dimarts 11 de juliol que la seua posició sobre el projecte de l’ampliació nord del port de València és la d’“atendre els informes dels tècnics del Ministeri de Transició Ecològica que avalen que la declaració d’impacte ambiental (DIA) que hi ha en aquest moment és correcta”.

En entrevistes recents a Las Provincias i 20 minutos, González Pons ha afirmat: “No vull un port més gran que la meua ciutat”. I ha afegit que tampoc vol “que València siga Rotterdam”, ja que considera que el futur està més “en els que transporten bits que en els que transporten contenidors”.

El cap de llista del PP per València ara va expressar per primera vegada la seua oposició a la nova terminal de contenidors l’octubre del 2019 en una columna en el diari Las Provincias en què va afirmar llavors que Ribó encertava “a oposar-se a l’ampliació nord del port, o a exigir almenys garanties addicionals de protecció de la platja”. El popular va assegurar a més que, si el port continua creixent “a costa de la Malva-rosa pel nord o del Saler pel sud, València deixarà de ser una ciutat que té port i es convertirà en un port que té una ciutat”, i va sentenciar: “Rotterdam no és el model en absolut”. “Pagar el preu de sacrificar la Malva-rosa o el Saler per tindre un port gegant és una decisió que ens enquadra al costat de les ciutats contaminants, una decisió impròpia de l’edat digital i de l’economia verda”, va sostindre.

Dos anys més tard, l’abril del 2021, el vicepresident del Grup Popular Europeu llavors va afirmar en el seu perfil de Twitter : “El port de Rotterdam crea faena (ni tanta ni per descomptat d’alta qualificació), però per causa seua quilòmetres i quilòmetres de costa són sacrificats. Jo no vull això per a València i reclame un debat públic i lliure perquè la ciutat decidisca si vol perdre les seues platges”.

En un intercanvi de tuits amb elDiario.es respecte del seu canvi de posició, ja que no va mostrar oposició al projecte com a conseller de Territori en l’executiu de Francisco Camps, González Pons es va justificar: “Eren uns altres temps. Un altre moment històric. Llavors, quan jo parlava de canvi climàtic, ningú em seguia. Li recorde que vaig ser el conseller meló d’Alger. No he canviat. Com amb les plataformes petrolieres, se’n recorda? Soc jo qui dona benvingudes. I en tot cas, cal reaccionar”. A més va afegir que el projecte s’ha d’explicar a la societat valenciana.

“És la ciutat qui ha de decidir quin model vol per al futur. Al meu entendre, descarregar contenidors no és al que aspiren les millors ciutats europees. És el que ningú vol fer. M’estime més la mar i la platja”, va assegurar.