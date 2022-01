El Govern aprova el pla de 30 milions per a regenerar les platges del Parc Natural de l’Albufera danyades pel Port de València

La Direcció General de la Costa i la Mar, dependent del Ministeri de Transició Ecològica, ha aprovat definitivament el projecte de regeneració de les platges del Saler i la Garrofera amb un import total de 30 milions d’euros, tal com va publicar el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el 10 de gener passat.

El vistiplau del pla es produeix després d’haver respost a un total de 18 al·legacions i informes, molts dels quals s’han tingut en compte per millorar-lo, i després d’haver obtingut la declaració d’impacte ambiental, publicada en el BOE el dia 6 d’agost de 2021.

El projecte, per a l’inici de les obres del qual no hi ha encara un termini concret, consisteix en la regeneració del front costaner, que comprén les platges de l’Arbre del Gos (2.600 metres), del Saler (2.700 metres) i la Garrofera (1.800 metres), des de l’espigó sud de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol, en el terme municipal de València, amb una longitud de 7.000 metres.

En tot aquest front es durà a terme una recàrrega artificial amb 2,9 milions de metres cúbics d’arena, per a la regeneració d’aquests espais naturals, cosa que permetrà la restitució de la línia de vora actual a la seua posició l’any 1965, fins a aconseguir una amplària entre 40 i 70 metres, segons les zones, i la prolongació de la Gola del Pujol, que permeta el suport del material abocat.

En el cas de la Gola, es prolongaran els dos espigons actuals, el nord amb una longitud de 161,1 metres i una batimetria de -2,3 metres i el sud tindrà 172,3 metres de longitud i una batimetria de -1,5 metres, segons especifica l’avaluació.

La forma en planta de tots dos espigons arranca continuant la traça dels espigons actuals, i s’endinsen en la mar seguint una alineació recta fins a arribar a les cotes batimètriques indicades. Aquestes alineacions formen un angle d’uns 125 graus respecte de la línia de costa.

La “descripció i la localització del projecte”, assenyala el port de València com un dels causants de l’erosió de les platges. Tant és així, que el mateix projecte redactat pel Ministeri de Transició Ecològica, en la memòria justificativa de l’actuació, atribueix l’erosió que venen experimentant aquestes platges “a aquest efecte ombra i de difracció que provoquen les obres de recer” del port de València i considera que “el procés regressiu amenaça, de manera especial, els ecosistemes de la Devesa, per l’estrenyiment de la restinga que tanca L’Albufera”.

Informe vinculant del Parc de l’Albufera

Entre les al·legacions acceptades, el Ministeri ha resolt incloure en el projecte definitiu un sistema de captadors per a la fixació de l’arena i afavorir així la generació d’embrions dunars, una observació feta per la Regidoria de Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València. D’altra banda, i en resposta a la Conselleria d’Emergència Climàtica, es monitoraran les espècies silvestres presents durant la realització de les obres per “evitar i minimitzar l’impacte” de les actuacions en la fauna i la flora del lloc i s’adjuntarà un “informe previ favorable, preceptiu i vinculant, de l’òrgan gestor del Parc Natural”, que es disposarà abans del començament de les obres.

Així mateix, el Ministeri es compromet a tindre en compte el llistat d’espècies marines de la zona i els seus hàbitats com a condicionants durant l’execució de l’obra per “evitar qualsevol abocament” de la draga durant el trajecte entre el jaciment d’arena i el tram de costa a regenerar. I també efectuarà un estudi de patrimoni arqueològic en la Gola del Pujol que, si cal, modificarà el pla de vigilància ambiental.