El Govern atorga una nova concessió a la propietat de l’hotel Sidi Saler condicionada al fet que obtinga la llicència municipal

La justícia tindrà l’última paraula sobre el futur de l’hotel Sidi Saler que ja està 12 anys tancat en el cor del Parc Natural de l’Albufera. Els fons d’inversió Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL, propietaris de l’immoble, van obtindre fa cinc anys la renovació de la concessió per a ús hoteler atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica (Miteco).

No obstant això, la concessió va caducar per no haver aconseguit en aquest termini llicència d’obres i d’activitats per part de l’Ajuntament durant el passat mandat de Compromís i del PSPV per a la reobertura.

L’immoble va ser construït el 1970 sobre terrenys privats. El 2007 es va aprovar la partió que va incorporar els terrenys a domini públic maritimoterrestre. El mes de gener passat, l’Ajuntament va denegar la llicència d’obres i la llicència ambiental sol·licitada per la propietat del complex per estar fora d’ordenació substantiva, cosa que impedeix que puguen fer-se obres estructurals (només es permetrien tasques de manteniment de l’edifici).

Davant aquesta situació, com va informar elDiario.es, les empreses van recórrer contra la denegació de llicències davant la secció cinquena contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), un recurs que van remetre al Miteco per advertir-los que l’assumpte està judicialitzat, motiu pel qual van sol·licitar una renovació de la concessió.

Fonts del Miteco han confirmat a elDiario.es que s’ha autoritzat una nova concessió condicionada al fet que s’obtinguen les llicències municipals necessàries per a reobrir l’immoble. En la pràctica, això dependrà del que diga el TSJCV sobre la validesa de la denegació de llicències per part de l’Ajuntament.

Des del ministeri que dirigeix la vicepresidenta Teresa Ribera han recordat que aquestes concessions són de règim transitori, perquè es tracta d’expropietaris a qui es compensa amb una concessió la pèrdua de la propietat per estar en béns de domini públic.

Fa poc, des d’Acció Ecologista-Agró van anunciar la seua personació en el procés judicial, un tràmit que ha acceptat el jutge, però contra el qual ha recorregut la propietat: “Ens mantenim ferms en la lluita per a recuperar tot el Saler per al poble i, davant aquest absurd, ens hem personat en el recurs judicial de Divarian Propiedad i Coral Homes, mercantils interessades a continuar especulant al Parc Natural de l’Albufera”, van afirmar.

Segons van argumentar llavors els dirigents municipals, tots els informes emesos en els últims anys sobre l’hotel subratllen que l’activitat està fora d’ordenació substantiva i només poden fer-se tasques de manteniment i conservació de l’edifici. A més, l’hotel xocaria amb el pla d’ordenació de recursos naturals (PORN) del Parc Natural de l’Albufera i la seua ubicació sobre domini públic maritimoterrestre.

Els amos de l’hotel, no obstant això, al·leguen que l’edifici està fora d’ordenació en diferit, una qualificació que sí que li permetria dur a terme intervencions de reforma en l’edifici.

Davant la impossibilitat legal de reobrir l’hotel, l’anterior equip de Govern d’esquerres, amb Joan Ribó al capdavant, sempre es va manifestar favorable a demolir l’edifici amb l’objectiu de restaurar el cordó dunar de la platja del Saler.

L’ara alcaldessa de València després de les eleccions del 28 de maig, la popular María José Catalá, es va mostrar crítica en el seu moment amb aquesta opció i va advocar no obstant això per “un projecte diferent, social, parlat i consensuat amb els veïns per a recuperar un espai simbòlic per als valencians”. En aquest sentit, des de l’Associació de Veïns la Devesa-el Saler sempre han reivindicat la conversió de l’edifici en una residència per a persones majors.