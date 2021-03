El Govern indulta un guàrdia civil condemnat a nou mesos per haver insultat un superior que es va negar a investigar un abocament il·legal

El Ministeri de Defensa, prèvia deliberació del Consell de Ministres, ha indultat l’agent del Seprona de la Guàrdia Civil de Gandia (la Safor) Antonio Castillo, condemnat a nou mesos de presó com a autor d’un delicte d’insult a un superior. El Govern estima que concorren “raons de justícia i equitat” i commuta la pena de presó per faenes en benefici de la comunitat.

L’agent, pertanyent a la patrulla del Seprona de Gandia, va tindre una discussió el 28 de maig de 2016 amb el seu superior, un caporal primer de l’institut armat, que va optar per no investigar “el possible delicte ecològic” en una séquia que emetia olors fecals, segons la sentència de la Sala Militar del Tribunal Suprem que va confirmar la condemna de nou mesos de presó a l’agent.

L’uniformat, segons els fets provats de la sentència, es va dirigir al seu superior “en to elevat de veu i de manera poc respectuosa”. El caporal primer cap de la patrulla li va contestar: “Qui dirigeix el servei, vosté o jo?”. El guàrdia li va etzibar: “Com em torne a cridar, és l’última vegada que li ho dic... mire, per la porta ix volant... està clar o no està clar?”. Amb el puny tancat va continuar: “vosté és un maleït inepte, un inútil de merda que no val ni per a tacs d’escopeta (...) Acaba de veure una actuació ací, s’ho passa pels collons i se’n va (...)”.

Després de la discussió, quan van arribar a la caserna, el tinent en cap del post d’Oliva va ordenar la suspensió del servei. El superior va registrar la discussió amb una gravadora i l’arxiu d’àudio es va incorporar a la informació reservada oberta a l’agent. El guàrdia Antonio Castillo va ser condemnat pel Tribunal Militar Territorial, primerament a nou mesos de presó, amb les accessòries de suspensió militar de faena, suspensió de càrrec públic i dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna per un delicte d’insult a un superior.

En el seu recurs de cassació davant el Tribunal Suprem (TS), l’agent al·legava que l’enregistrament va ser realitzat pel seu superior en qualitat de cap de patrulla del Seprona, per la qual cosa hauria d’haver comptat amb una autorització judicial prèvia. El TS, no obstant això, rebutja l’al·legació i afirma que “la cosa rellevant no és el fet de la condició de la persona que el fa, sinó les circumstàncies en què es produeix”. L’agent indultat també retreia que l’enregistrament original “romanguera 15 mesos en poder seu abans de ser aportat”.

El guàrdia també considerava que concorrien en el testimoniatge del seu superior “mòbils espuris”, i que podia haver actuat “per motius de venjança o ressentiment” per por d’una possible denúncia “davant la seua pretesa inacció a l’hora d’investigar uns abocaments il·legals”. “El fet que la relació entre tots dos no fora bona (...) no resta tampoc credibilitat al que havia relatat el superior”, afirma la sentència del TS.

Una petició d’indult per al guàrdia en el portal Change.org va reunir 4.862 signatures. La petició explica que les males relacions entre l’agent i el seu superior venien des de lluny, quan Castillo va iniciar una investigació sobre la mort per electrocució de 35 ocells rapaços en línies elèctriques, “però només va trobar impediments i hostilitats per part del seu superior”. L’agent indultat, “fermament compromés amb la defensa del medi ambient”, es va disculpar públicament amb el seu superior.

Amb l’indult del Govern, l’uniformat complirà nou mesos de faenes en benefici de la comunitat i no entrarà a la presó. L’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) ha denunciat el “rigor disciplinari excessiu” en l’institut armat: mentre que en la Policia Nacional hi hagué 1.659 sancions entre el 2006 i el 2015, en la Guàrdia Civil la xifra de sancions per faltes greus o molt greus es dispara fins a 4.794 en el mateix període, segons un informe del Grup d’Estats Contra la Corrupció (Greco).