El Govern valencià tramita cinc denúncies en quatre mesos per assetjament immobiliari de fons voltor contra inquilins

El nou decret contra l’assetjament immobiliari aprovat per la Conselleria d’Habitatge, que va entrar en vigor el 28 de febrer passat després de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) compta ja amb cinc denúncies en tramitació. Aquest decret sanciona fins amb un milió d’euros l’assetjament immobiliari que exerceixen els fons voltor quan compren un edifici per aconseguir que els inquilins acaben abandonant l’habitatge.

El document defineix com a assetjament immobiliari “tota acció o omissió en perjudici de la persona ocupant d’un habitatge amb la finalitat de pertorbar-la en l’ús i el gaudi pacífic d’aquesta, fins i tot generant-li un entorn material, social, personal o familiar hostil o humiliant, especialment si aquesta conducta es fa amb intenció de forçar la persona ocupant a desallotjar l’habitatge o a adoptar qualsevol altra decisió no volguda sobre el dret que poguera emparar-la d’ús i gaudi d’aquest habitatge”.

Un dels casos analitzats ha sigut el de la dona de 82 anys de Cullera l’absència de la qual va aprofitar el fons Global Pantelaria per a accedir al seu habitatge sense ordre judicial, tirar totes les seues pertinences i canviar-li el pany. Davant la gravetat dels fets i la possible existència de delictes penals, des d’Habitatge es va presentar denúncia en la Fiscalia, que ha obert diligències prèvies.

Com va avançar dilluns elDiario.es, el cas estava prèviament judicialitzat per haver interposat denúncia la defensa de la dona afectada exercida per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de València i l’advocada de la cooperativa El Rogle, Adelina Cabrera. D’aquesta manera, la cosa més lògica seria que aquestes diligències s’incorporaren al procés que està pendent d’assenyalament de data i hora per al judici per un presumpte delicte de realització arbitrària del dret mateix per part de Haya Real Estate, gestora dels actius de Global Pantelaria. Independentment del procés judicial, Habitatge ha obert un expedient sancionador per una infracció greu que pot implicar multa entre 350.000 euros i 950.000 euros.

Els altres quatre casos les denúncies dels quals estan en fase de diligències prèvies a través dels serveis territorials, que estan recaptant la informació, estarien enquadrats en infraccions lleus, sancionats amb multes de fins a 350.000 euros. Segons han informat des del departament d’Habitatge, es tracta de casos en què hi ha hagut amenaces i coaccions mitjançant cartes, telefonades o fins i tot en persona per part de representants de fons voltor que es presenten a casa dels inquilins dels habitatges per pressionar-los amb l’objectiu d’aconseguir que les abandonen.

Com ja va informar aquest diari, un d’aquests casos és el de María Victoria Pedrajas, de 46 anys, veïna de la Fontsanta amb un fill de 5 anys i un altre de 17. En el seu cas és el fons Promontoria Coliseum el que es dedica a telefonar-li cada setmana per amenaçar-la amb l’objectiu que se’n vaja de l’habitatge, i fins i tot li han enviat algun empleat per fer el mateix: “Cada vegada que isc de casa he de deixar dins el meu fill el major, perquè em fa por que vinguen i em canvien el pany. Primer em van oferir 4.000 euros i, com que m’hi vaig negar, van començar a dir-me que, quan isquera, em posarien una reixa de ferro perquè no poguera entrar. No puc més, visc amb la por al cos”.

Pedrajas va signar un lloguer social de 136 euros amb el Banc de Sabadell, però després l’habitatge es va transferir al fons voltor, que a un any d’acabar el contracte li va enviar un burofax per a advertir-la que, en acabar, el 2020, havia d’abandonar l’habitatge, cosa a què fins ara s’ha negat sense haver deixat de pagar ni un sol mes el lloguer: “El meu advocat ha aconseguit un permís del jutge per a frenar el desallotjament pel fet de ser una persona vulnerable amb menors a càrrec meu, acollint-me a la moratòria aprovada pel Govern. Però és una angoixa viure així, aguantant burles i amenaces per telèfon quasi diàriament”.

Concentració de la PAH de València

La PAH de València ha convocat una concentració dimarts a les 20.00 a la plaça de l’Ajuntament de València per a exigir al Govern de Pedro Sánchez que es prorrogue la moratòria estatal de desnonaments fins al 31 de desembre.

Segons expliquen, el pròxim dia 30 de juny caduquen les mesures de protecció davant desnonaments, contingudes en el decret llei 20/2022, i es reactivaran, si no s’hi posa remei, desenes de milers de procediments, fins ara suspesos. Des de la PAH s’ha dirigit un escrit formal al president del Govern i a la vicepresidenta sol·licitant la prorroga: “Exigim que es prorrogue, perquè calculem que més de 38.000 famílies poden quedar desprotegides”.