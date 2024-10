El Govern valencià trasllada d’emergència un centre per a l’acolliment de menors de València a l’hotel d’un polígon industrial

La Conselleria de Serveis Socials ha traslladat un centre d’acolliment de menors tutelats en situació d’emergència del barri del Cabanyal a un hotel situat en un polígon industrial de Riba-roja de Túria, a uns quants quilòmetres de la localitat. La decisió perquè siguen atesos aquests menors entre 14 i 18 anys ha enfrontat veïns, Ajuntament i la Generalitat i ja ha servit de combustible per a faules racistes.

Segons una resolució firmada per la vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, aquest centre s’habilita amb una autorització “d’emergència” i dins dels “supòsits excepcionals” amb una capacitat per a 24 usuaris per a acollir així els menors que “en el seu procés de socialització es troben en conflicte greu amb el seu medi familiar”. Aquests menors provenen de la Residència Socioeducativa el Cabanyal de València, que se sotmetrà a obres, per la qual cosa aquesta autorització es fa per un període de dos anys i prorrogable. Actualment, i des d’aquest estiu, són 9 els menors usuaris que estan acollits en aquest centre.

Els veïns de la Urbanització de la Reva, la més pròxima a la zona, s’han queixat d’aquesta elecció afirmant que es tracta d’una zona industrial al costat d’una gasolinera i un hipermercat, per la qual cosa lamenten que “els xavals no podran integrar-se ni socialitzar en un polígon industrial”. També es queixen que no s’haja informat els veïns i qüestionen la legalitat de l’elecció de la ubicació.

L’Ajuntament de Riba-roja també s’ha queixat de la falta d’informació per part de la Generalitat, a qui assenyala d’haver actuat de manera unilateral. Així doncs, expliquen que els regidors d’Activitats, José Luis Ramos, el regidor d’Urbanitzacions, Rafa Gómez i la regidora de Seguretat Ciutadana, Raquel Pamblanco, s’han reunit amb els veïns juntament amb personal tècnic municipal de les àrees de Policia Local i Polítiques Inclusives, a fi de donar compte dels tràmits duts a terme fins a la data pel que fa a aquest assumpte.

Després d’una trobada inicial, assenyalen que va ser posteriorment que la directora general de Família, Infància i Adolescència, Angélica Such, va telefonar a l’alcalde, Robert Raga, per a informar-lo de la instal·lació del centre i en aquesta telefonada l’alcalde li explica el malestar veïnal que ha generat la notícia, i l’insta a donar explicacions als veïns i veïnes.

L’Ajuntament explica que va fer les comprovacions pertinents de l’ús i la llicència d’activitat de l’establiment, i que l’enginyer municipal es va reunir amb els propietaris de l’immoble i va ratificar que l’hotel “compleix les exigències requerides per part de l’Ajuntament de Riba-roja i disposa de documentació en regla per a l’activitat”.

En l’Ordre del 19 de juny de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la tipologia i les condicions materials i de funcionament dels centres de protecció de menors, la Comunitat Valenciana s’assenyala que els centres han d’“afavorir la convivència, garantir els drets bàsics dels xiquets i adolescents, millorar la seua qualitat de vida, facilitar el seu desenvolupament personal i integral i propiciar la seua participació i la seua integració social”. Quant a les seues condicions materials, apunten que “hauran d’estar integrats en àrees salubres, preferentment en sòl urbà, llevat que raons de projecte educatiu aconsellen i justifiquen un altre emplaçament més adequat en funció del tipus d’activitat i d’atenció que requerisca el menor”.