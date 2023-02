El Govern valencià unifica les cites de les ITV en un web i recupera la gestió pública 25 anys després

El servei de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) torna a ser públic 25 anys després de l’externalització impulsada per l’expresident Eduardo Zaplana (PP), per la qual està a un pas d’asseure’s en el banc dels acusats per blanqueig i suborn en el marc del cas Erial. En concret, divendres és l’últim dia que prestaran el servei les empreses que fins ara l’han gestionat a Alcoi, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Oriola, Redovà, Torrevella, Utiel, Villena, Vinaròs i Xàtiva, i el 3 de març passarà el mateix en la resta de la Comunitat Valenciana.

La Societat Valenciana d’ITV SA, empresa pública que assumeix la gestió des de dissabte, ha posat en marxa un nou web de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles, segons ha comunicat el seu gerent, Josep Antoni Albert. Aquesta nova plataforma digital de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana està ja disponible des de dijous.

L’eina en línia també està adaptada a tots els dispositius mòbils i està operativa i disponible en Sitval. Els usuaris i usuàries de la Comunitat Valenciana hi poden seleccionar l’estació d’ITV que els convinga més i, després d’emplenar un formulari amb dades personals i del vehicle, reservar dia i hora (en horari ininterromput de dilluns a dissabte des de les 8.00 fins a les 19.30) per fer la inspecció.

Albert ha destacat que aquesta plataforma “és un pas més en el procés de reversió del servei públic d’ITV cap a una gestió directa, de qualitat, més eficient, competitiva i transparent en què treballa la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la societat pública”.

“Ens hem marcat –ha continuat– un full de ruta i aquest és un avanç més amb què garantim a la ciutadania la prestació d’aquest servei públic a la Comunitat Valenciana”.

Cal destacar que Sitval unificarà en una sola eina el servei de cita prèvia que fins ara està disponible mitjançant set pàgines web diferents, depenent del lot a què pertany cada estació d’ITV.

En una fase inicial la nova eina conviurà amb les webs circuititv.com i amb itebasa.com, que continuaran estant operatives i prestant el servei de cita prèvia fins a finals del pròxim mes de març. A partir d’aquesta data, la cita prèvia en línia estarà disponible exclusivament a través de Sitval.

En l’actualitat, circuititv.com ofereix aquest servei per a les estacions d’Alcoi, Alzira, Gandia, Ondara, Ontinyent i Xàtiva, així com les unitats mòbils per a vehicles agrícoles i ciclomotors i les unitats mòbils per a Teulada, Benissa, Ibi, Castalla, Cullera, Sueca, Alginet, Quesa i Xàbia.

Per part seua, itebasa.com permet sol·licitar cita en els centres de Redovà, Villena i les unitats mòbils per a vehicles lleugers de Novelda, Monòver, Elda i el Pinós, així com per a les unitats mòbils per a vehicles agrícoles i ciclomotors.

Nova imatge corporativa

Josep Antoni Albert ha anunciat que la mercantil de la Generalitat Valenciana anomenada Societat Valenciana d’ITV SA té una nova marca i imatge corporativa que permetrà a les persones usuàries identificar els serveis d’ITV de la societat pública en la Comunitat Valenciana.

La marca, desenvolupada per l’agència de disseny Gimeno Gràfic, està composta per l’acrònim Sitval i projecta les aspiracions de la nova empresa pública: millorar la gestió i eficiència del servei d’ITV per a les persones usuàries de la Comunitat Valenciana.

El resultat és una marca “molt potent, que respon als valors de rapidesa, eficàcia i qualitat associats a Sitval, amb un caràcter sòlid, modern i rigorós”, segons el gerent. Cal ressenyar que aquesta nova imatge conviurà amb el logotip estatal d’ITV, que continuarà present en les estacions valencianes.

A més, la nova imatge visualment està molt lligada a l’activitat de l’empresa, al món de la mecànica i el motor. Cal destacar també que en la tipografia totes les xifres s’han personalitzat de manera que dificulta les còpies il·legítimes dels encunys i certificats d’ITV, augmentant així la seguretat en els documents oficials.

Quant al símbol, s’ha utilitzat una forma circular, perquè és recurrent en l’àmbit d’activitat de les estacions d’ITV (rodes, velocímetres, volants, rellotges, engranatges, per anomenar-ne alguns). Les formes internes del símbol evoquen el món del vehicle (mecanismes) i els cicles de revisió de les ITV, amb un moviment ascendent que aporta dinamisme a la marca.

Per al cromatisme s’ha mantingut el blau, molt arrelat en la memòria col·lectiva a les ITV, però enfosquint-lo, aportant-li més contrast i un toc de solidesa i rigor. En contrapunt, el verd aporta els valors d’innovació, millora contínua i sostenibilitat; així com el valor positiu intrínsec al color verd (benestar, equilibri, i superació).