El Govern vincula l’assoliment del Corredor Mediterrani el 2025 als fons europeus de reconstrucció

“El Corredor Mediterrani té una gran oportunitat enguany amb els fons de reestructuració, ja que es tracta d’una infraestructura que està molt alineada amb les exigències d’Europa: lluita contra el canvi climàtic i digitalització”.

Així es va pronunciar dijous a València el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que va participar en l’acte empresarial de suport al Corredor Mediterrani ‘Accelerar el Corredor. Activar tot un país’, organitzat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), al qual van assistir altres autoritats com el president del Govern valencià, Ximo Puig, que, juntament amb el màxim representant d’AVE, Vicente Boluda, va reclamar l’impuls de la infraestructura mitjançant la injecció econòmica de la Unió Europea per a fer front a la pandèmia.

Durant la seua intervenció, Ábalos va assegurar que es tracta d’una actuació que és “una necessitat per a tothom” i es va comprometre a esforçar-se per acabar la infraestructura l’any 2025.

El ministre va destacar que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 presentat pel Govern preveu 1.982 milions d’euros per al Corredor Mediterrani, “un projecte estratègic i paradigmàtic” per al nostre país en conjunt. D’aquests, 500 milions correspondrien a obres i actuacions a la Comunitat Valenciana.

Ábalos va refermar així el compromís d’aquest Govern amb l’impuls al Corredor Mediterrani, així com a l’altre corredor europeu que té Espanya, el Corredor Atlàntic.

En aquest sentit, va subratllar que els punts clau d’aquest projecte són la connexió ferroviària dels ports i centres intermodals i la seua digitalització i les autopistes ferroviàries, que contribuiran a conciliar el mode ferroviari i el transport per carretera.

El president d’AVE, Vicente Boluda, va demanar a l’Administració que accelere aquesta infraestructura fonamental per a reactivar les exportacions i el turisme. Boluda va reivindicar que “aquesta infraestructura és mereixedora dels fons europeus de la UE per les seues característiques, vinculades a la reducció d’emissions en el transport i a la finalitat de cohesionar territoris i països de la UE per a la recuperació. Hem de duplicar esforços perquè la infraestructura s’accelere al màxim possible gràcies a aquests fons i contribuir amb això a fer més i millor Europa”.

El president de Mercadona, Juan Roig, va reivindicar la necessitat que s’execute el Corredor Mediterrani, una infraestructura que al seu judici “hauria d’estar ja”, perquè “no tindre l’Espanya circular unida a l’Espanya radial és una animalada des de tots els punts de vista”.

Estat d’execució i principals retards

Durant l’acte, s’ha donat a conéixer la Segona Verificació Semestral per mostrar l’estat d’execució de les obres i les actuacions i els terminis pendents. Després del que es va fer el juliol passat i malgrat la situació que travessa el país per la pandèmia, es detecten avanços com l’AVE Granada-Antequera, el funcionament de la variant de Vandellòs o la col·locació del tercer carril en una sola via Castelló-Alacant, encara que continua havent-hi trams endarrerits.

Entre aquests destaquen el que uneix Antequera i Algesires i la connexió entre Múrcia i Cartagena, tots dos sense dates. Altres trams amb demores, però amb previsions d’activació en el curt termini són el tercer carril La Encina-Alacant, el projecte del túnel passant de València, la nova plataforma València-Castelló, els túnels de Castellbisbal i Martorell, o el canvi d’amplada ibèrica per la internacional entre Tarragona i Castelló.

Per als pròxims mesos, els compromisos a curt termini, entre el 2021 i el 2023, marquen l’acabament de l’ampliació dels túnels de Castellbisbal i Martorell; el tercer carril del tram Castellbisbal-Tarragona; canviar a amplada internacional el recorregut entre Tarragona i Castelló; i un tercer carril entre Castelló i València.

També s’han de presentar a informació pública els projectes del túnel passant de València i la nova plataforma de l’AVE València-Castelló; posar-se en funcionament la via única entre Xàtiva i La Encina; començar les obres del tercer carril Alacant-La Encina; i connectar la ciutat d’Elx amb l’aeroport d’Alacant.