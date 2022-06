Diaris d’amargor

Sobre este blog

Andrea Kruithof i Quico Miralles (i viceversa) som politòlegs, de la Marina Alta, amics, consultors i companys de conspiracions, entre altres coses i no necessàriament en aquest ordre. Greuges Pendents és la nostra radionovel·la on abordem els temes que ens preocupen com solem fer les coses: sense seriositat ni massa interès. Foc a la barraca, i tot això.