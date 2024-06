Què hi ha darrere de la fundació d’“homes maltractats”: una empresa de manuals educatius del seu promotor

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Defensa dels Homes Maltractats inclou en el seu patronat l’empresa del seu fundador, una editorial de manuals educatius. L’entitat, segons la documentació notarial a què ha tingut accés elDiario.es, va ser fundada per Bruno-Jesús García González amb una dotació inicial de 30.000 euros. Es tracta de la firma TulibrodeFP SL, domiciliada a Alboraia i dedicada a l’edició de manuals per a ESO, Batxillerat i Formació Professional. La polèmica fundació està presidida per l’editor, amb la seua empresa com a vocal, i amb una secretària.

“L’explicació és que és la meua empresa. De diners públics no hi ha res, els diners privats ho pose jo i la meua empresa, que és meua”, afirma Bruno-Jesús García González en conversa telefònica amb aquest diari. L’impulsor de la fundació considera que “fer-ho públic”, en referència a aquesta informació, “va encaminat” a assenyalar la fundació “amb el dit” en el context d’una “política de polarització”. “Al ciutadà del carrer li és igual qui són els fundadors. És públic, però la gent no es dedica a rebuscar”, afig.

L’entitat, segons els seus estatuts, es finança, a més dels recursos del rendiment del seu patrimoni, amb “ajudes, subvencions, donacions, herències i llegats que reba sense destinació específica a l’increment de la dotació fundacional de personal o entitats, tant públiques com privades”.

L’empresa va tancar l’exercici 2022 amb un resultat de 196.845 euros, segons els seus últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil. La firma és propietat, al seu torn, de Garantia 15 Años SL, una altra empresa dedicada a la promoció, creació i participació en la gestió d’empreses i societats industrials, comercials, immobiliàries i de serveis i al comerç a l’engròs i al detall, distribució comercial i importacions i exportació de lluminàries. Aqusta última societat, creada el 2022, comparteix la mateixa adreça amb el domicili de la fundació, en la localitat valenciana d’Alboraia.

L’impulsor de la fundació nega que tinga vinculacions amb el PP i Vox, els dos partits que governen en la Generalitat Valenciana, en el registre de fundacions de la qual ha sigut inscrita. També nega vincles amb l’ultradretà Alvise Pérez. “Extraoficialment, em pot contactar qui vulga, però els he dit a tots que no, la meua idea és transversal”, afirma Bruno-Jesús García. Preguntat pels contactes extraoficials a què al·ludeix, el president de la fundació respon: “No t’ho diré. Els he dit a tots que no, en plural”.

Bruno-Jesús García assegura que “mai” ha sigut acusat o condemnat per violència de gènere. “Per no tindre, no tinc ni una denúncia falsa”, indica. L’impulsor de l’entitat es nega a explicar el motiu que el va portar a liderar la fundació. “Sempre hi ha alguna història del que un ha viscut. No contaré res, una cosa és el missatge i una altra el missatger”, conclou.

L’impulsor de la fundació sosté que no demanarà subvencions públiques del Govern valencià. “Ni se’ls espera, Igualtat ha dit que no ens donarà res”, afirma Bruno-Jesús García en referència a les declaracions de la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, del PP. “El finançament ve de mi com a particular i de mi com a empresari. Més meu personal que de l’empresa. Quan s’acaben els diners, s’acaba el projecte”, afig.

Compromís: “És molt greu”

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, sosté que “la Fundació preveu que el 75% dels seus ingressos provinguen de subvencions del sector públic” i destaca que “un dels serveis que ofereix aquesta entitat en el seu web és la defensa dels homes per presumptes denúncies falses”. “Entenem que això és molt greu perquè posa en el mateix sac a maltractadors i a víctimes. Per tant és necessari que Susana Caramero ens explique per què aquesta gent té previst rebre de les arques públiques valencianes la immensa majoria del seu pressupost”.

Compromís també recorda que els estatuts i objectius inscrits per part del Govern autonòmic de Carlos Mazón per a considerar aquesta entitat com a fundació d'interés general no es corresponen amb els objectius i serveis que ofereix la mateixa en la seua pàgina web. Un dels més destacats i, segons Compromís, “més greu”, és el de serveis jurídics per suposades denúncies falses que expliquen literalment d'aquesta manera: “Si has sigut acusat falsament d'un delicte de violència de gènere però no vas poder defensar-te amb les teues proves per no comptar amb advocat de confiança”.

Baldoví recorda que, segons dades de la Fiscalia, només el 0,01% de les denúncies per violència masclista es poden considerar denúncies falses.