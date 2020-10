Una immobiliària controla des de Luxemburg el col·legi major d’estudiants que va originar el brot que va obligar a tancar la Politècnica

La residència universitària Galileo Galilei, en les dependències de la qual es va celebrar una multitudinària tabola d’estudiants que ha ocasionat el brot més gran registrat a la Comunitat Valenciana i que ha provocat el tancament de la Politècnica, està controlada per una tenidora de béns seents localitzada a Luxemburg, segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil. La festa, investigada per la Policia, ha propiciat també la suspensió de les pràctiques de Ciències de la Salut en totes les universitats valencianes, tal com va anunciar la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

L’estructura societària que apareix darrere de la residència està dissenyada a la manera de les nines russes. La mercantil responsable del col·legi major és Micampus Galileo Galilei SL (l’administrador únic de la qual és Alejandro Maristany Beamonte), que és propietat d’Student Property Income SA, una empresa domiciliada a Madrid que, al seu torn, és propietat de Campus Newco SL. Aquesta última mercantil pertany a Stoneshield Southern Real Estate Holding SARL, una immobiliària luxemburguesa domiciliada en una direcció vinculada a una filial de Crédit Suisse.

En la madeixa d’empreses, Student Property Income SA, l’administrador únic de la qual també és Alejandro Maristany, és una societat anònima unipersonal amb 28 treballadors, mentre que la seua propietària (Campus Newco SL) és simplement una intermediària sense empleats l’objecte social de la qual són les activitats de societats hòlding. En Campus Newco SL també figura com a administrador únic Maristany, empresari especialitzat en el sector immobiliari i de les residències estudiantils.

Stoneshield Southern Real Estate Holding, la propietària última de la residència, és una societat de responsabilitat limitada creada el 24 de maig de 2018 i amb domicili en el número 5 del carrer Jean Monnet de Luxemburg, en ple barri financer. La immobiliària luxemburguesa va ser registrada a penes cinc mesos després de la constitució de Campus Newco SL.

La direcció correspon a la seu de la filial luxemburguesa de Crèdit Suisse i apareix en el cercador dels Paradise Papers vinculada a una altra mercantil maltesa. La filial luxemburguesa del banc suís, amb el mateix domicili, també apareix reflectida en la llista d’institucions rellevants per a les estadístiques de pagament del Banc d’Espanya. Una portaveu de l’empresa ha declinat fer declaracions sobre l’estructura societària que apareix darrere de la residència Galileo Galilei.