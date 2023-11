La incertesa en la gestió de la Marina de València s’estén als amarraments que el Port continua sense licitar

Quan falta poc més d’un mes perquè finalitze la concessió extraordinària d’un any que va atorgar l’Autoritat Portuària de València (APV) el desembre de l’any passat, al Consorci, en fase de liquidació, perquè mantinguera la gestió integral de la Marina de València fins que es creara un nou ens que la substituïsca en l’administració de l’espai, està tot per fer i cada vegada sorgeixen més dubtes i incertesa sobre el funcionament dels diferents serveis.

L'organisme que s'encarregava del funcionament de la Marina, el Consorci, integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l'Ajuntament (20%), segueix embullat en un embull jurídic i en procés de liquidació des que al novembre de 2021 la representació de l'Executiu central decidira abandonar-lo després d'assumir l'Estat els 380 milions d'euros de deute que pesaven sobre l'ens.

L'eixida d'un dels socis del Consorci va obligar a iniciar la seua liquidació, però finalment va quedar paralitzada fins que s'aconseguira un acord definitiu per a la creació d'un nou ens gestor amb l'objectiu de mantindre la gestió unitària de tota la Marina. A això se suma que la APV ha sigut incapaç de convocar (com tenia obligació) al llarg de l'any 2022 i 2023 el concurs per a la gestió dels amarraments esportius.

L'alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar recentment la creació d'un òrgan paritari de cooperació amb la APV per a gestionar els béns terrestres de La Marina, com a solució transitòria per a anar donant solució a les concessions o contractes de manteniment pendents de renovar fins a la creació del nou ens gestor que substituïsca al Consorci. Esta iniciativa ha vingut acompanyada de la supressió en els Pressupostos municipals d'una partida per a un nou organisme de gestió que l'anterior Govern municipal havia planificat i havia dotat econòmicament.

Com es gestionaran llavors els 950 amarraments per a embarcacions esportives, una de les activitats de més impacte social i sens dubte de les més rendibles de tota la Marina si no fora per les taxes que la APV cobra al Consorci? Llevat que l'organisme portuari aconseguisca en el que queda d'any rubricar la licitació, la qual cosa sembla sens dubte impossible per una qüestió de terminis i de falta d'estructura administrativa i de personal de la pròpia APV, la solució més factible segons fonts consultades per este diari passaria per autoritzar de nou el Consorci a seguir amb la gestió dels amarraments esportius fins que s'adjudique definitivament i se signe el contracte de gestió dels mateixos amb l'empresa que resultara triada. Esta solució que implicaria la impossibilitat de liquidar el Consorci almenys fins que es creara l'òrgan paritari anunciat per Catalá i se li assignara la tasca, la qual cosa serà molt complicat que succeïsca abans de final d'any.

Mentrestant, el Consorci manté un deute de 24,7 milions d'euros amb la APV en concepte de taxes d'ocupació, d'activitat i d'impostos que han sigut recorregudes en els jutjats per l'ens, en considerar que la majoria d'elles menyscaben l'acció del propi Consorci en afectar el desenvolupament d'activitats d'interés general i d'utilitat pública i social.

Una altra qüestió que també estarà sobre la taula en el procés de liquidació serà com la APV compensarà al Consorci per les infraestructures valorades en 127 milions d'euros i construïdes per este i que revertiran en favor del Port (tota la infraestructura nàutica, les antigues bases dels equips de la Copa Amèrica i altres construccions, els passejos i zones verdes). Està per veure si la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València reivindicaran com a socis del Consorci la compensació pels actius que revertiran en favor de la APV.