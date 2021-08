Una injecció de 100 milions de La Liga al València CF deixa el club sense excuses per a reactivar el nou estadi

“Els clubs de futbol assumeixen un compromís de destinar la inversió que reben a l’impuls del seu propi pla de desenvolupament acordat amb La Liga, que inclourà les àrees principals següents: estratègia esportiva, infraestructura, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d’innovació, tecnologia i dades i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials”.

Així s’expressa el comunicat emés dimecres per La Liga de Fútbol Profesional en què fa públic un principi d’acord per a la venda del 10% dels seus drets al fons internacional CVC a canvi d’injectar 2.700 milions d’euros en la competició i els clubs, cosa que els permetrà “mantindre intactes les seues competències esportives i d’organització i de gestió de la comercialització dels drets audiovisuals”.

Els clubs hauran de destinar els fons a les àrees esmentades i en el cas del València CF obtindria, segons les primeres estimacions, al voltant de 100 milions d’euros, mentre que al Llevant UD li correspondrien uns 70 milions.

Entre aquestes, en el cas del club valencianista, l’aspecte de la “infraestructura” encaixaria a la perfecció amb la reactivació de les obres del nou estadi, paralitzades des de l’any 2009 i amb l’actuació territorial estratègica (ATE) estancada i amb la segona de les fases a punt de caducar. De fet, el 70% dels 100 milions ha de destinar-se a aquest concepte i a modernització digital.

L’ATE és l’operació urbanística signada l’any 2015 entre l’entitat esportiva i la Generalitat Valenciana per fer possible el trasllat del Mestalla de l’avinguda d’Aragó a la de les Corts Valencianes en un termini de 10 anys, és a dir, fins a l’any 2025.

A mitjan abril, el president del club per designació de Peter Lim com a màxim accionista, Anil Murthy, va sol·licitar una pròrroga de cinc anys per a culminar el pla urbanístic, especialment el nou estadi i el poliesportiu de Benicalap, amb l’argument principal que la crisi provocada per la pandèmia fan econòmicament inviable la venda del vell Mestalla per acabar el nou coliseu.

En les al·legacions que va presentar fa poc la propietat del València CF a la Conselleria d’Economia, després de descartar la pròrroga per falta de garanties econòmiques, però mantindre la vigència de l’ATE fins a l’any 2025 en nom de la seguretat jurídica, el club, que també va responsabilitzar l’Ajuntament de l’estancament del pla, va aprofundir en els problemes derivats de la crisi econòmica.

“Resulta impossible poder presentar en aquests moments un projecte econòmic sostenible financerament per al club que permeta escometre les actuacions previstes en l’ATE en els terminis previstos inicialment en aquesta, a causa de l’absoluta impossibilitat d’obtindre finançament bancari necessari per a la construcció del nou estadi arran del context econòmic actual”, diu Meriton Holdings (empresa de Lim amb la majoria accionarial del club) en el seu escrit.

Un argument que ara cau pel seu propi pes després de la injecció de 100 milions que rebrà per part de La Liga. En aquest sentit, fonts de l’Ajuntament de València, després de saber aquesta novetat, han comentat a elDiario.es que esperen que aquests ingressos extraordinaris servisquen “perquè el club assumisca els compromisos pendents amb la ciutat i avance d’una manera decidida en el compliment d’aquests”.