La justícia constreny l’Arquebisbat de València a pagar a l’Ajuntament d’Oliva 2,3 milions per un fallit temple ecumènic

L’Arquebisbat de València s’ha emportat un sever revés a compte dels 2,3 milions d’euros que l’Ajuntament d’Oliva li reclama per a la demolició del Centre Ecumènic Internacional projectat en una zona exclusiva de la localitat costanera i que ha acabat convertit en una pasterada de formigó i un focus de plagues de mosquits.

Així doncs, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat un recurs del consistori, governat per Compromís, contra una interlocutòria que frenava l’execució d’un acord municipal que quantificava en 2,3 milions d’euros el detriment causat per l’Arquebisbat en la parcel·la de 25.624 metres quadrats cedida gratuïtament a l’Església quan governava el PP tant a Oliva com en la Generalitat Valenciana.

La sentència considera que “no és procedent” la suspensió cautelar de l’acord del 29 de desembre del 2020 acordada per la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de València. L’Arquebisbat al·legava que més de 600 parròquies depenen de l’arxidiòcesi, però la sentència retrau que no ha aportat “ni una sola prova, ni tan sols de caràcter indiciari” que acredite que l’abonament anticipat dels 2,3 milions d’euros “li ocasione en el seu patrimoni un crebant econòmic irreparable” o que “li resulte molt onerós o impossible de fer front a aquest pagament anticipat”.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV sosté que “davant l’absència total d’acreditació” per part de l’Arquebisbat de València, ha de prevaldre l’interés general de l’Administració municipal. L’acord municipal requeria a l’Arquebisbat l’ingrés dels 2,3 milions, una xifra que suposa el 10% del pressupost municipal de l’exercici 2020.

La sentència, a “efectes merament cautelars”, no entra a valorar el fons de l’assumpte, però lamenta que la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de València, que va estimar la mesura cautelar sol·licitada per l’Arquebisbat, “no efectua una vertadera confrontació dels interessos concurrents adduïts per totes dues parts”. La resolució “acull la mesura cautelar sense cap prova que l’execució de l’acord impugnat comprometa la capacitat econòmica de l’Arquebisbat, i sense tindre en compte que la quantitat de 2.344.146,86 euros suposa el 10% del pressupost municipal d’Oliva en l’exercici 2020”.

Un projecte “inservible”

La justícia desbloqueja així el pagament pel fallit projecte arquebisbal que es remunta al 1998, quan el ple municipal, sota el mandat de l’alcalde popular Enrique Orquín, va validar l’acord amb l’arxidiòcesi per al projecte de Centre Ecumènic Internacional en la parcel·la, situada a tocar de la urbanització Oliva Nova, que inclou un centre hoteler i un camp de golf. El fallit projecte va aconseguir que la Generalitat Valenciana, governada per Eduardo Zaplana, injectara 4,8 milions d’euros per iniciar unes obres que, després de retards sonats, han quedat completament abandonades.

Després de la paralització de les obres de fonamentació, que a penes van estar en marxa nou mesos, i la defunció del promotor, el jesuïta Vicente Sastre, la parcel·la inclou enormes blocs de formigó inacabats i suposa un perjudici quantificat per l’Ajuntament d’Oliva en 2,3 milions d’euros.

El consistori va aconseguir recuperar la parcel·la de propietat municipal que havia sigut cedida a una fundació dependent de l’Arquebisbat de València. No obstant això, a conseqüència de la reversió de la cessió per les obres inacabades, el ple municipal va acordar fa quasi dos anys sol·licitar a l’Arquebisbat l’ingrés dels 2,3 milions pel fet de ser el projecte inservible i haver de demolir-se. L’acord, ara avalat per l’alt tribunal autonòmic, exigia a l’Arquebisbat de València una garantia per l’import reclamat. Contra la sentència, que no és ferma, es pot recórrer davant la mateixa Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV o davant el Tribunal Suprem.