La Justícia frena l’expulsió d’un immigrant equatoguineà: la “manca d’arrelament” no justifica la sanció

Un immigrant oriünd de Guinea Equatorial s’ha salvat de l’expulsió del territori espanyol i de la prohibició d’entrada en l’espai Schengen durant un període de tres anys. L’home va recórrer contra la sanció, tramitada per la Sotsdelegació del Govern el 2022, però el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Castelló, va avalar l’expulsió.

La sentència sostenia que l’immigrant, de nacionalitat equatoguineana, estava a Espanya de manera irregular i tenia caducades les autoritzacions de residència que se li havien atorgat. També se li havia imposat una multa de 500 euros que no constava que haguera abonat. La jutgessa també afegia que l’home mancava d’arrelament i no havia fet cap tràmit per a regularitzar la seua situació.

No obstant això, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat el recurs de l’immigrant, revocant la sentència i anul·lant així la sanció d’expulsió. La defensa del ciutadà equatoguineà sostenia que no concorria en el seu cas “cap circumstància negativa”, al marge de la seua situació irregular, que justificara l’expulsió.

La sentència del TSJ-CV recorda les circumstàncies que justifiquen la imposició d’una sanció d’expulsió, segons una instrucció de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional: tindre antecedents penals, haver invocat una nacionalitat falsa, una prohibició d’entrada anterior, mancar de domicili o de documentació o l’absència de segells d’entrada en el document de viatge que impedisca comprovar “com i quan” va entrar al territori nacional.

Passaport amb segell d’entrada

En el cas de l’immigrant de Guinea Equatorial, segons la sentència, consta en l’expedient administratiu que té un passaport del seu país amb el segell d’entrada en territori espanyol.

A més, argumenta el TSJ-CV, “la manca d’arrelament a Espanya no constitueix una circumstància negativa justificativa per si sola de la imposició a l’estranger de la sanció d’expulsió”. “Com tampoc ho és”, afig, “el fet que no hi haja constància que abonara” la multa de 500 euros que se li havia imposat.

La sentència emmarca l’expulsió en el principi de proporcionalitat i en l’“examen de les circumstàncies que concórreguen en cada cas”. D’altra banda, en al·lusió a la jurisprudència del Tribunal Suprem, el TSJ-CV conclou: “L’expulsió, a més, requereix una motivació específica i diferent o complementària de la pura permanència il·legal”.