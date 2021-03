La Justícia manté les restriccions sanitàries en l'hostaleria valenciana i denega la suspensió cautelar que demanava el sector

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha denegat la suspensió cautelar sol·licitada per dues associacions empresarials d'Alacant de les mesures sanitàries enfront de la COVID-19 aprovades per la Generalitat el passat 25 de febrer per al sector de l'hostaleria, la restauració i l'oci nocturn.

La Sala considera que accedir a les pretensions dels recurrents, que qüestionaven entre altres coses el tancament de l'interior dels establiments, “suposaria pertorbació greu dels interessos generals, més en particular de la prevenció de la salut de la ciutadania, que obliga als poders públics, remarcablement a les Administracions Sanitàries, a proveir tractant de minimitzar situacions de risc”.

El Tribunal ha examinat en aquest incident cautelar un informe emés per la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat.

Malgrat la millora observada en les últimes setmanes, segons recull l'informe, la Comunitat Valenciana continuava estant el passat 25 de febrer en nivell d'alerta 3 per COVID-19, un escenari definit com de transmissió comunitària no controlada i sostinguda del virus que pot excedir les capacitats del sistema sanitari.

Els magistrats citen en la seua resolució, a més de resolucions anteriors per incidents cautelars similars dictades per la mateixa secció quarta del TSJCV, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

D'aquesta manera, conclouen que aplicar els principis de precaució i prudència, amb els quals ha de conduir-se l'Administració, no requereix “que els riscos per a la salut siguen concrets, sinó que n'hi ha prou que siguen potencials”.

La Sala recorda en qualsevol cas que la seua decisió d'ara s'adopta “en atenció a l'estat de les coses en la data d'adopció de l'acte administratiu impugnat”, per la qual cosa no pot extrapolar-se a “situacions futures en les quals les circumstàncies concurrents puguen ser diferents”.