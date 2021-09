La justícia obliga el Govern valencià a validar 300 llicències de vehicles amb conductor que se sumen a les 880 en vigor

La voraç competència que hi ha entre el sector del taxi i el dels vehicles de transport amb conductor (VTC) que donen servei a plataformes com Uber o Cabify davant un perfil molt similar d’usuaris potencials viu pendent dels tribunals.

El Jutjat número 1 Contenciós Administratiu de València ha acordat “anul·lar la resolució del Servei Territorial de Transports de la Generalitat Valenciana per la qual es resol la concessió de 300 autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor a la mercantil Traslados Global Ibérica SL, de data 8 novembre de 2019” i “requerir a l’Administració demandada perquè, a través de l’òrgan encarregat del compliment de la sentència, en el terme d’un mes a partir de la notificació d’aquesta resolució, procedisca al compliment dels pronunciaments continguts en la sentència”.

En la pràctica, aquesta sentència implica la validació per part de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de 300 llicències de VTC que se sumen a les 880 amb què compta actualment la Comunitat Valenciana: Alacant, 378; Castelló, 49, i València 453.

Sobre aquest tema, la Confederació de Taxistes Autònoms de la Comunitat Valenciana va denunciar dilluns que el jutjat no els va permetre en un primer moment personar-se en el judici i que, “encara que el mateix dia que va admetre en segona instància la seua personació en veure el recurs interposat per l’associació (15 de Juliol de 2021), dictava aquesta sentència tan important sense escoltar els arguments de totes les parts, creant una clara indefensió al sector del taxi a criteri del col·lectiu del taxi”.

A més, afirmen que hi ha “un altre procés judicial obert en el Jutjat número 10 Contenciós Administratiu de València, que ha de decidir si s’han incomplit els terminis i els requisits en el procés de concessió, tal com afirma la Conselleria en la seua resolució de 8 de novembre de 2019 i recursos posteriors”.

La Confederació va advertir també que “la cosa més greu és que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears i el del País Basc ja van dictar sengles sentències en processos similars en què deixaven clar en tots dos casos que, encara que hi haja una sentència prèvia que reconega el dret a obtindre les VTC, perquè les autoritzacions de VTC isquen al carrer cal complir abans tots els requisits en vigor en el moment de la sol·licitud d’aquestes”.

Des de l’entitat es va criticar també la Conselleria de Mobilitat pel fet de considerar que s’ha precipitat “concedint les autoritzacions abans que es complisca el termini que concedeix el jutjat, sense esperar els recursos pertinents que interposarà la Confederació”.

200 llicències més pendents dels jutjats

El conflicte entre el sector del taxi i les VTC ve de l’any 2009, en què el Ministeri de Foment, competent en la matèria, va modificar la normativa i va deixar un buit legal que van aprofitar unes quantes empreses per a sol·licitar centenars de llicències fins a l’any 2015, moment en què la llei es va aclarir i es va establir la ràtio legal per la qual es considera que, perquè hi haja un equilibri entre totes dues modalitats de transport, ha d’haver-hi una llicència de VTC per cada 30 taxis.

No obstant això, en aquest període es van sol·licitar milers de llicències a tot Espanya a canvi d’una taxa entre 35 i 40 euros.

Llicències que hui poden valdre fins a 30.000 euros. Les administracions van tractar de frenar aquest boom denegant llicències acollint-se a la ràtio, però les empreses que van comprar les llicències de VTC, acollint-se a aqueix buit, van recórrer en contra, i fins ara els jutjats estan donant-los la raó quan es tracta de permisos denegats en aquest període de temps. En aquests moments 200 llicències més estan pendents de noves resolucions judicials a la Comunitat Valenciana.

Actualment, la ràtio d’una VTC per cada 30 taxis ja no es compleix a la Comunitat Valenciana per tal com hi ha 1.180 permisos VTC per 4.700 de taxi, és a dir, un per cada quatre.