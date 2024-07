El jutge envia al banc dels acusats l’agitadora Cristina Seguí, acusada de revelar dades d’una menor acollida per una parella gai

El titular del Jutjat d’Instrucció número 7 de València ha dictat la interlocutòria d’obertura de judici oral a l’agitadora ultra Cristina Seguí, acusada de revelar dades d’una menor acollida per un matrimoni homosexual. Seguí va ser jutjada fa poc per haver difós imatges de menors víctimes d’una agressió sexual grupal. La resolució de l’instructor assenyala com a òrgan competent de la causa els jutjats penals de València i insta el lletrat de Cristina Seguí a presentar l’escrit de defensa en un termini de 10 dies. La Fiscalia, tal com va informar elDiario.es, sol·licita una pena de quatre anys i mig de presó per tres presumptes delictes contra la intimitat, amb la circumstància agreujant de discriminació per orientació sexual.

L’agitadora ultra, segons l’acusació pública, va proporcionar en un vídeo emés en un canal d’ultradreta en Youtube “dades d’identitat” d’una menor tutelada per la Generalitat Valenciana i del matrimoni acollidor de la xiqueta.

Seguí, fundadora de Vox a València (formació que va abandonar per discrepàncies internes), va publicar un vídeo el 4 de novembre de 2022 en què “es proporcionen dades d’identitat tant de la menor com de la parella acollidora”, incloent-hi “tant els noms i els cognoms com la professió i el càrrec d’un d’ells i el lloc de la seua residència”. També va llançar “comentaris menyspreadors per raó de la seua orientació sexual”, segons manté la Fiscalia.

La situació legal de desemparament de la menor, acollida per un matrimoni homosexual, està immersa en mitja desena de procediments judicials impulsats pels avis paterns biològics, incloent-hi una querella contra la Conselleria d’Igualtat. En un missatge en X (antic Twitter), Seguí assegurava que la “bebé robada” va ser “lliurada il·legalment a una parella LGTBI amiga de [Mónica] Oltra” i un dels components de la qual deté un càrrec en el PSPV-PSOE en una localitat que aquest diari omet per a protegir la intimitat de la menor.

“Odi i amenaces” al matrimoni

L’agitadora d’extrema dreta, molt activa en xarxes socials, afirmava que es tractava d’un pretés “experiment d’enginyeria social” de lliurament de bebés “a col·lectius afins als seus votants (...) com a prebenda”.

Els dos pares acollidors van haver de canviar de domicili i de vehicle a conseqüència de la “infinitat de desqualificatius i comentaris homòfobs, carregats d’odi i d’amenaces”, segons l’acusació particular.

El ministeri públic sol·licita per a Seguí la prohibició d’aproximació a 500 metres i de comunicació tant amb la menor com amb el matrimoni per un període de cinc anys. També demana la prohibició de l’accés a la xarxa social X durant el mateix període, així com el “decomís dels continguts publicats”.

L’acusació particular considera que, en haver revelat la identitat d’un dels acollidors de la xiqueta, de qui va donar dades personals com el nom, els cognoms, la professió i el lloc de residència, Cristina Seguí “vulnera greument l’interés i intimitat de la menor”.