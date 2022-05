Un jutge manté imputats sis vigilants d’una discoteca de València per una agressió racista

“Moro de merda, et mate!”. Un jove d’origen marroquí va denunciar haver patit una agressió racista durant la matinada del 6 de març passat en la discoteca Mya de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Inicialment, els controladors d’accés van impedir entrar a la discoteca el jove perquè, segons li van dir, havia d’haver tret l’entrada per Internet i l’aforament estava complet, indica la denúncia davant la Policia Nacional.

Poc després va poder accedir al recinte, una de les discoteques de moda de la nit valenciana, juntament amb un grup de neerlandesos. Quan ja havia demanat una consumició, un vigilant el va increpar i el va obligar a eixir fora. Sis o set vigilants de seguretat de la discoteca van començar a agredir-lo mentre li deien: “Moro de merda, et mate”, segons consta en les denúncies que va presentar la víctima davant la policia aquella mateixa nit i l’endemà.

El jove d’origen marroquí va haver de ser atés en un servei d’urgències per les nombroses contusions que presentava en diverses parts del cos i per fractura nasal. El titular del Jutjat d’Instrucció número 14 de València va citar a declarar com a investigats els quatre vigilants identificats per la víctima. Els treballadors d’HFS Salamandra SL, la mercantil que gestiona la discoteca, van negar la seua participació, encara que, després de veure les imatges de les càmeres de videovigilància, dos dels investigats van reconéixer altres dos empleats com els presumptes agressors.

Així doncs, el jutge ha imputat un total de sis treballadors de la discoteca Mya, segons ha informat l’ONG València Acull que exerceix l’acompanyament a la víctima en el procediment, representat per l’advocat Juan Molpeceres.

L’empresa, recorda l’ONG, va tractar de desacreditar la versió de la víctima qüestionant que s’haguera produït l’agressió, perquè resultava “estrany” que no haguera avisat la policia perquè acudira al lloc aquella mateixa nit. L’agredit va acudir aquella matinada a un centre mèdic i, a les 5.44, a la comissaria a denunciar els fets.