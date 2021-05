Una jutgessa absol de denúncia falsa l’empresari que es va querellar contra l’exalcalde del PP de Polop per haver-lo extorquit

E. P., un empresari que es va querellar contra l’exalcalde popular de Polop Juan Cano, ha sigut absolt de denúncia falsa. L’empresari assegurava en la seua querella que el 1996 va pagar 30.000 euros a Cano per obtindre la llicència d’obertura d’un hotel de 33 habitacions i que, a partir d’aquest pretés pagament, l’exalcalde i altres regidors acudien al seu restaurant almenys dues vegades per setmana durant nou mesos.

Les factures, segons la versió de l’empresari, no es van pagar mai. Des de llavors, assegurava l’hoteler, Cano va iniciar una pretesa campanya d’assetjament contra l’establiment, que hagué de tancar el 1998. Quan tres anys més tard va obtindre una llicència d’ampliació per a construir apartaments turístics, li va arribar una notificació d’una infracció anterior que n’impedia l’obertura i Cano li va demanar, segons la querella, mig milió d’euros sota l’amenaça de tancar l’hotel. El consistori va continuar exigint les multes, que sumaven quasi un milió d’euros, durant el mandat de l’alcaldessa següent, la també popular María Dolores Zaragoza, per la qual cosa la querella també es dirigia contra ella.

El procediment va ser sobresegut i Cano, absolt de l’assassinat del seu antecessor en l’alcaldia Alejandro Ponsoda (un crim sense resoldre), va interposar una denúncia per acusació i denúncia falsa contra l’empresari que es va querellar. La titular del Jutjat Penal número 9 d’Alacant ha absolt l’empresari pel fet de prevaldre la presumpció d’innocència.

“Continuen els dos manifestant el mateix i, per tant, és difícil determinar si hi hagué denúncia falsa o no, perquè l’acusat hui, querellant llavors, continua dient que era cert”, assenyala la sentència. La jutgessa considera que “del que s’ha actuat en la vista no es desprén prova suficient de càrrec que permeta desvirtuar el principi de presumpció d’innocència” de l’empresari querellant. Encara que la magistrada reconeix que pot tractar-se d’una “conducta imprudent”, també assenyala que “no per això es considera incardinada en el tipus penal imputat”.

L’empresari va declarar durant la vista oral que Cano “estava amargant-li la vida” i que amb la querella “només volia anul·lar les multes, que eren injustes”. Quan va interposar la querella, tenia pendents multes d’un milió d’euros i “ja havia perdut la casa i l’hotel, i la seua família va eixir del poble perquè els deixaren tranquils”. Els fets relatats en la querella “eren certs, no falsos”, va afegir.

L’exalcalde del PP, de la seua banda, va argüir que els fets eren falsos i que en aquell moment “estava sent objecte de les càmeres per l’assassinat de l’anterior alcalde”. Cano va reconéixer que l’empresari tenia oberts expedients per no complir normes urbanístiques, però va assegurar que es va limitar a continuar uns tràmits que ja existien abans de la seua presa de possessió. També va negar que exigira diners per no tancar l’hotel i que no anava al restaurant “debades”. “Només hi va anar al sopar de la nit de cap d’any i un parell de vegades més, no hi va anar més”, va afegir.

La querella, va lamentar Cano, “va agreujar la situació de l’altra imputació per assassinat [del seu antecessor Alejandro Ponsoda]”, i a més “el negoci de la seua dona es va ressentir per la mala premsa”. “Les filles les va haver d’enviar a Madrid per tots els que l’acusaven falsament de tots aquests fets”, va dir l’expolític del PP en el judici oral.

El ministeri fiscal considerava que no hi havia prova suficient per a condemnar l’empresari querellant per denúncia falsa. La jutgessa conclou que l’empresari “continua mantenint que els fets (...) que van donar origen a la querella són certs i això és difícil de provar, ja que el sobreseïment del procediment es va deure al fet que hi havia versions oposades, però no perquè s’acreditara que eren o no certes”.

Al final, la batalla entre l’empresari i l’exalcalde del PP ha quedat en taules.