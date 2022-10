Una jutgessa anul·la la rescissió del conveni de colònies de gats de l’Ajuntament de Xàtiva amb una entitat animalista

L’activitat de la protectora d’animals ‘Una huella en el corazón’ de Xàtiva “atén l’interés públic” pel fet de resoldre un “problema de salubritat pública” amb l’actuació altruista dels seus voluntaris en les colònies felines del municipi. Així ho ha determinat la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València, que ha declarat contrària a dret la resolució del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva amb l’entitat animalista. L’actuació del consistori, segons els animalistes, ha deixat desemparats un miler de gats xativins.

La sentència recorda que el “gros de la subvenció ni tan sols es factura per l’associació, sinó per tercers, els veterinaris”. “De l’última memòria presentada corresponent a l’exercici 2019 resulta una relació de 33 exemplars esterilitzats, cosa que dona una xifra, segons l’import que s’abona directament als veterinaris per intervenció, 70 euros de 2.310 euros, que absorbeix quasi la totalitat de la minsa subvenció anual, 3.000 euros”, afig la magistrada. A més, l’associació “ha presentat cada exercici dels dos en què s’ha desenvolupat la seua activitat una memòria exhaustiva”.

L’entitat va denunciar que la rescissió del conveni posa en perill la població felina de Xàtiva i ha ressenyat morts de felins a causa de la “situació d’abandó i desprotecció” de les colònies. L’ajuntament al·legava que l’associació va incomplir l’obligació de presentar una memòria anual i un programa d’actuacions i defensava la legalitat del procediment per a la resolució del conveni.

No obstant això, la jutgessa considera que no consta que el consistori requerira a la protectora el compliment de les seues obligacions. La sentència considera que el retard de quatre dies hàbils en la presentació de la memòria“ no és una ”causa de resolució“. A més, assenyala que el programa anual està descrit en la memòria.

La resolució, que no és ferma, estima així el recurs contenciós administratiu de l’entitat contra l’Ajuntament de Xàtiva i imposa les costes al consistori.