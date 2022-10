Kuwait encarrega a l’empresa de les privatitzacions sanitàries a Espanya hospitals per a estrangers

Alberto de Rosa, germà d’un exconseller de Francisco Camps i executiu del grup Ribera Salud s’ha anotat un punt en l’expansió internacional de la firma que simbolitza la privatització de la sanitat a Espanya pilotada pel PP. En ple replegament de Ribera Salut a Espanya arran de la reversió de nombrosos hospitals que van inaugurar el denominat Model Alzira, la firma ha desembarcat a Kuwait amb un projecte de centre sanitari que presenta com a pioner, en col·laboració amb l’asseguradora Dhaman Corporation, una empresa participada per l’emirat.

Es tracta, segons la firma, dels “primers hospitals de l’Orient Mitjà amb un model de col·laboració publicoprivat”, en un moviment que amplia “el seu àmbit d’influència més enllà d’Europa i Sud-amèrica”.

En ple replegament a Espanya, amb la reversió dels seus hospitals clàssics que van iniciar el model de privatització de la sanitat pública, la firma ha anunciat que el Govern de Kuwait l’ha seleccionada “sobre la base de la seua experiència en el desenvolupament de projectes innovadors en salut i del seu coneixement del model publicoprivat” . La decisió s’emmarca en el pla estratègic per a la reestructuració dels serveis sanitaris de l’emirat.

“L’objectiu del projecte és prestar una assistència sanitària de la màxima qualitat, incloent-hi la integració de l’Atenció Primària amb l’hospitalària per a agilitar les consultes, els diagnòstics i les intervencions i compartir la història clínica dels pacients per a una millor coordinació i prestació del servei assistencial als més de dos milions de treballadors estrangers que hi ha en l’actualitat a Kuwait”, assegura Ribera Salud.

Dhaman es va posar en marxa el 2014 com a part del Pla Nacional de Desenvolupament New Kuwait 2035 i inclou tant els programes d’assegurament com la construcció i la gestió de la xarxa de centres d’atenció primària i hospitals de Kuwait.

Ribera Salud s’autodefineix com un “cas d’èxit internacional que s’estudia en universitats i escoles de negoci com Berkeley o Harvard Business School”. Un model propiciat en els seus inicis pels governs autonòmics del PP en la Generalitat Valenciana que ha donat a la multinacional un volum de negoci entre 125 i 150 milions de dòlars, tal com va revelar l’antiga matriu després de la venda a Vivalto Santé. En total, el grup compta amb 12 centres sanitaris, 64 centres d’atenció primària i 35 policlíniques, quasi 8.000 professionals i més d’un milió de pacients anuals, segons les xifres que maneja l’empresa.