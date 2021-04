L’acord amb Ciutadans a Oriola obligaria a dimitir l’alcalde del PP imputat per cobrar sense treballar fins que hi haja sentència ferma

L’alcalde popular d’Oriola, Emilio Bascuñana, imputat per cobrar de la Conselleria de Sanitat sense anar a treballar, ja té data per a declarar davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de la localitat del Baix Segura. Bascuñana, que hi governa des del 2015 amb el suport de Ciutadans, compareixerà com a investigat (acompanyat d’advocat) el pròxim 29 d’abril per un pretés delicte de malversació de cabals públics en la causa que instrueix arran d’una denúncia de la Fiscalia pels cobraments que va rebre en el seu moment com a assessor de la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat, entre el 2007 i el 2014, sense que pretesament hi anara a treballar.

El primer edil de la localitat del Baix Segura continua en el càrrec, malgrat l’acord de governabilitat signat amb Ciutadans el 2015 (el de les últimes eleccions municipals del 2019 no s’ha fet públic). El primer punt, sobre regeneració democràtica, preveu que “es procedirà a la separació immediata de qualsevol càrrec, públic o de partit, a imputats per corrupció política fins a la resolució completa del procediment judicial”. En el cas de Bascuñana, la “resolució completa” de la instrucció en què se l’investiga pot tardar anys, fins que hi haja una sentència ferma. I en els casos de presumpta corrupció, la “resolució completa” de la causa pot durar anys entre dilacions i recursos davant el Tribunal Suprem.

Un altre punt de l’acord també al·ludeix a la delicada situació judicial de l’alcalde del PP. Així doncs, segons el pacte signat entre tots dos partits, “es procedirà a apartar de qualsevol càrrec públic o de partit a tot representant que haja falsificat o enganyat pel que fa al seu currículum o la seua qualificació professional o acadèmica”.

Bascuñana, tal com va revelar elDiario.es, oculta en el seu currículum que entre l’1 de novembre de 2007 i el 7 de gener de 2014 va estar en una “adscripció funcional” en la Direcció Territorial de Sanitat a Alacant, on va cobrar, malgrat que no hi anava a treballar. De fet, en el seu currículum oficial penjat en la pàgina web de l’ajuntament no hi ha ni rastre d’aquest càrrec.

Mentrestant, la instrucció del cas avança. La instructora ja ha pres declaració a uns quants testimonis i ha practicat diligències d’investigació sol·licitades per la Fiscalia Anticorrupció. Així doncs, càrrecs de l’Administració autonòmica declararan com a testimonis davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola. La magistrada també ha remés oficis a la Conselleria de Sanitat per recaptar informació suplementària.

La jutgessa compta ja amb documentació demolidora sobre els sis anys durant els quals va gaudir l’alcalde del PP cobrant sense anar a treballar. Fins tres informes oficials, tal com va informar aquest diari, constaten que Bascuñana –un dels homes forts de Pablo Casado a la Comunitat Valenciana– va ser un empleat zombi de l’Administració autonòmica durant els anys de govern del seu partit amb successives majories absolutes.

L’alcalde, un dels principals capdavanters de la campanya del Partit Popular contra la reversió de l’Hospital de Torrevella, en mans del Grupo Ribera Salud, conserva l’accionariat de la seua clínica privada en què va col·locar la seua cunyada com a administradora mancomunada just abans de ser elegit primer edil.