L’acusat per amenaçar una parella gai nega el delicte d’odi: “Ningú es va ficar amb ells, potser alguna paraula fava”

Antonio M. C., el jove acusat pels presumptes delictes d’odi i d’amenaces a una parella gai en un autobús públic a València, ha negat els fets. Només ha reconegut que “pot ser” que “alguna paraula fava” va poder “assentar malament” a la parella d’homosexuals en un vehicle de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València el 7 de novembre de 2021. “Estàvem parlant entre nosaltres, ningú es va ficar amb ells, ningú anava en contra de ningú”, ha assegurat.

En un primer moment, segons el ministeri fiscal, el grup de joves que acompanyava l’acusat haurien insultat per la seua condició sexual i fins i tot pegat puntellons a la parella. Després de baixar de l’autobús, es van tornar a trobar en un centre comercial on els dos joves van alertar els vigilants de seguretat que estaven sent amenaçats pel mateix grup. Agents de la Policia Nacional van detindre el jove.

L’acusat fins i tot ha dit que van ser els dos joves gais els que van agredir el grup i ha insistit que no té res en contra dels homosexuals. Un dels pretesos agredits ha relatat els comentaris que els haurien llançat: “Ens haurien de matar” i “amb una hòstia ens han d’espavilar”. També ha declarat que van rebre puntellons abans de poder baixar de l’autobús.

El testimoni ha assegurat que, després de la topada en el bus, els joves van anar corrent cap a ells pronunciant expressions com “anem cap als marietes”. El jove ha dit que no reclama cap responsabilitat civil, només una ordre d’allunyament de l’acusat. L’altre testimoni no recordava qui el va agredir ni tampoc els insults. També ha dit que no va tindre lesions.

Els vigilants de seguretat del centre comercial han recordat la “cridadissa” que provocaven tots dos grups i han ressenyat algun comentari homòfob. Un dels dos professionals ha declarat que l’acusat estava “alterat”.

Els amics del jove que s’asseia en el banc dels acusats han assegurat que en cap moment van agredir la parella gai. Un dels amics, que ha declarat com a testimoni, també ha declarat que els dos joves van intentar agredir-lo.

El fiscal ha argumentat que els insults cap a la parella tenien “contingut homòfob” i ha assegurat que l’acusat “ha mentit”. També s’ha referit a la seua actitud durant la vista oral, “nerviós i intranquil”. Si bé ha reconegut que la segona víctima “venia amnèsica”, ha considerat que “és lògic”.

El lletrat de la defensa, per part seua, s’ha referit a les imatges de les càmeres de videovigilància de l’autobús, que s’han reproduït durant el judici: “No hem observat que ningú li impedira el pas ni puntellons. No hi ha agressió”. L’advocat ha justificat la topada per la “sang calenta” de la “gent jove”. “No existeix el component d’odi necessari i, després del visionament de les imatges, queda clar com d’infundada que és l’acusació”, ha conclòs.