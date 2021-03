L’Agència Antifrau descarta el fraccionament de contractes denunciat per un anònim en Parcs i Jardins de València

“Com vam defensar en el nostre informe d’al·legacions, no s’ha produït cap irregularitat en la contractació de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins durant l’any 2017, un any en què es canviava el sistema dels expedients en paper que es va heretar del Partit Popular i es passava a la Plataforma Integrada d’Administració Electrònica (PIAE) de l’Ajuntament de València, i això va tindre també conseqüències a l’hora de la gestió d’aquests expedients”.

Així valora el vicealcalde de València i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, la resolució del 4 de març passat de l’Agència Antifrau, entitat que va obrir una investigació arran de la denúncia d’un particular relativa a un possible cas de fraccionament de contractes en el si de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins durant l’any 2017, que ha quedat descartat.

En concret, la denúncia fa referència a una observació de l’informe d’auditoria de la Intervenció General en què es detecta un possible cas de fraccionament en quatre contractes d’obres de reparació al Jardí del Túria per valor de 57.046 euros; quatre contractes de subministrament de maquinària de jardineria per valor de 47.891 euros; tres contractes de subministrament de maquinària elèctrica per import de 34.163 euros; dos contractes d’adquisició de tractors per una quantitat de 29.196 euros; dos contractes de pòlisses d’assegurances de defunció i invalidesa per valor de 27.226 euros; i tres contractes de subministraments de fertilitzants per import de 26.877 euros.

El denunciant qüestionava a més que, de 18 expedients tramitats per l’OAM, tan sols huit es van registrar en el PIAE, mentre que als altres 11 se’ls va donar curs en format paper.

No obstant això, analitzada tota la documentació i les al·legacions aportades per les parts, l’Agència resol que “no es disposa de prova o indici del compliment dels requisits anteriors, i que fonamente la possible existència de frau o corrupció”.

Així doncs, “analitzada la normativa aplicable i vista la documentació que obra en l’expedient, es considera que les irregularitats o deficiències dels procediments administratius detectades en les actuacions d’anàlisi i investigació d’aquest expedient no estan incardinades en cap dels supòsits de nul·litat de ple dret ni d’anul·labilitat, ja que es tracta d’irregularitats no invalidants dels actes administratius dictats”.

L’Agència sí que fa una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament “destinades a verificar en el termini considerat convenient la implementació correcta de les mesures que es consideren per a la millora de l’actuació administrativa”.

Sobre aquest tema, Campillo reconeix que pogué haver-hi “una lleugera falta de planificació en alguns contractes que ni molt menys és motiu de corrupció, com deia l’oposició”. El vicealcalde recorda que el 2017 va ser un any complicat de “canvi a la plataforma electrònica que va generar molta faena i que a vegades no tot es pot fer amb el temps que es necessita”.

A més, destaca que “en aquests moments l’OAM de Parcs i Jardins pràcticament ja no fa contractació menor, perquè s’ha passat tot a contractes oberts simplificats que es liciten encara que siguen de molt poca quantitat i, si s’ha de fer algun contracte menor per necessitats urgents, el que es fa és publicar-lo perquè qualsevol licitador puga presentar-se a aquest contracte menor de manera que no sols es demanen ofertes, sinó que a més es publiquen perquè qualsevol s’hi puga presentar”.

Campillo agraeix la faena feta pels tècnics de l’OAM per a justificar tots els contractes i es mostra crític amb l’oposició: “Demane que tinguen una mica més de contenció a l’hora de parlar de corrupció d’aquest Govern, perquè aquest Govern és honrat i ve d’una situació d’un Govern anterior que va caure per les seues pràctiques corruptes i que per això encara hi ha càrrecs del PP imputats, per tant, el que cal fer és demanar responsabilitat a l’oposició i no traure conclusions precipitades d’informes que no són definitius; la gestió de l’OAM és la correcta i va ser aquest Govern el que la va integrar en el PIAE”.