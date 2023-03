L’Ajuntament d’Alacant reclama a una jove el pagament de la factura per atendre-la en un intent de suïcidi

L’abril passat, J., una jove de 27 anys que resideix a Alacant, va viure un intent de suïcidi. Passava per una situació extremadament precària, amb dolors constants i una suma de malestars sobre el seu cos. El seu entorn va atendre els senyals d’alerta i va contactar amb els serveis d’emergències, que la van traslladar a l’hospital d’Alacant per fer-li una rentada d’estómac. Hi van acudir bombers, policia i personal sanitari. Ella a penes recorda res de l’actuació, llevat que un bomber la va despertar, segons conta en conversa amb elDiario.es. Un any després, J. ha rebut una carta de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament d’Alacant, que li reclama l’import de la factura per l’actuació dels bombers.

El concepte: “Rescat de persona en domicili”, suposa un import de més de 200 euros que la jove ha d’afrontar. Segons apunta, des de l’Ajuntament li han indicat que ha de trobar ella un motiu d’apel·lació. Per evitar el pagament, els serveis municipals li demanen que acredite la seua situació de vulnerabilitat, siga mitjançant l’acreditació d’ingressos baixos o d’informes psiquiàtrics, una forma de revictimització.

“Hauria d’acreditar amb informes mèdics que aquella actuació no va ser ‘negligent’ sinó que va ser necessària per a salvar-me la vida”, indica J., que lamenta: “Ningú hauria de veure’s sotmés a aquesta violència econòmica en una situació de tantíssim sofriment”. A més, recalca, d’acord amb les anotacions d’experts en salut mental, que no tots els intents de suïcidi estan relacionats amb malalties mentals.

A preguntes d'aquest diari, l'ajuntament d'Alacant ha assegurat que procedirà a revisar l'expedient. “El cobrament d'aquestes taxes és un procediment automatitzat. Les liquidacions es remeten de forma reglada. L'equip de govern considera que no és un cas normal, quotidià o habitual. Estem parlant de salvar una vida. Des de ja estudiarem aquest cas”, asseguren fonts municipals, que plantegen declarar exempta la taxa.

Una taxa municipal

Els responsables d’Emergències de la Generalitat Valenciana indiquen que en els seus protocols no s’inclou cap cobrament a la ciutadania i que la d’aquest cas és una taxa municipal.

En l’ordenança fiscal d’Alacant s’estableix una taxa per la prestació del servei de bombers, “en benefici de particulars”, entesa per “la que es produeix amb l’eixida de personal i material del Parc Municipal, qualsevol que siga la forma d’iniciació de la seua activitat, fins i tot sense que haguera mitjançat telefonada per part interessada, sempre que es confirme l’existència de sinistre o la necessitat d’auxili”.

En les exempcions, la taxa recull “els contribuents que hagen sigut declarats pobres per precepte legal, estiguen inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o obtinguen ingressos anuals inferiors als que corresponguen al salari mínim interprofessional”.

L’ordenança consultada està en vigor des del 2014, segons consta en el document. De moment, l’Ajuntament d’Alacant assegura que està analitzant la situació.