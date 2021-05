L'Ajuntament dóna el vistiplau al poliesportiu de Benicalap, però demanarà la nul·litat del pla urbanístic si el València CF no garanteix el nou estadi

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de València, la socialista Pilar Bernabé, s'ha reunit aquest dilluns amb els responsables tècnics del despatx d'arquitectes que ha contractat el València CF i amb un representant del club per a avançar en el projecte del poliesportiu de Benicalap, un compromís adquirit amb els veïns per a acceptar la venda de la parcel·la municipal de Corts Valencianes al club valencianista, tal com recull l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) que està a punt de caducar.

Després de la reunió telemàtica, Bernabé ha lamentat que no haja estat present el president del club, Anil Murthy, "per a demostrar també que es preocupa pels veïns i veïnes de Campanar i Benicalap".

La regidora ha confirmat que "la proposta presentada s'ajusta a les necessitats de la ciutat" i ha instat el club a presentar "el projecte base i d'execució abans de l'1 de juliol, que és el mínim que es necessita per a poder posar-ho en marxa".

Fonts municipals han insistit que la situació respecte a l'ATE continua sent la mateixa, ja que el poliesportiu és un compromís que tenia el club amb la ciutat i amb els veïns derivat de l'acord de venda dels terrenys municipals que l'Ajuntament va vendre al club per a la construcció del nou estadi, a canvi que no s'executara la sentència que va declarar il·legals les graderies de l'última ampliació de Mestalla.

Per tant, han assegurat que continua vigent la intenció manifestada per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, de sol·licitar la caducitat del pla urbanístic si l'entitat esportiva no presenta garanties econòmiques que demostren un interés real de finalitzar el coliseu de l'avinguda de les Corts Valencianes.