L’Ajuntament estudiarà amb la Marina d’Empreses ubicacions alternatives als magatzems dins del recinte portuari

L’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, van llançar un missatge de tranquil·litat dilluns en mostrar la seua confiança que la Marina d’Empreses, l’accelerador d’empreses emergents desenvolupat per Juan Roig, podrà desenvolupar-se en el seu enclavament actual, tant en els magatzems com s’havia anunciat en un primer moment com fins i tot en algun altre espai si el projecte d’ampliació ho requerira.

De moment, la Comissió d’Urbanisme ha aprovat l’actualització de les fitxes de protecció dels magatzems de la Marina. Gómez va declarar que “l’objectiu és, d’una banda, deixar les normes clares sobre el que es pot fer i el que no, en aquests espais i, en segon lloc, donant seguretat jurídica tant a l’Ajuntament com als que estiguen interessats a desenvolupar els seus projectes”. D’aquesta manera, es resol la discrepància amb els diferents graus de protecció atorgats els anys 2014 i 2015, amb el PP encara al capdavant del consistori. Aquesta correcció s’aprovarà en el ple de dijous i posteriorment passarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a l’aprovació definitiva.

Una vegada aprovades les fitxes, està previst que la Marina d’Empreses puga fer les consultes prèvies pertinents a la Comissió de Patrimoni per estudiar l’encaix del projecte. Sobre aquest tema, Gómez va afirmar que la setmana que ve mantindrà una reunió amb els responsables de la Marina d’Empreses per analitzar quines necessitats d’espai tenen i si el projecte té encaix en els magatzems o seria més adequat buscar una altra ubicació, sempre dins de la Marina de València.

“Per a l’Àrea d’Urbanisme és un projecte rellevant i treballarem perquè els projectes tinguen possibilitat de situar-se en els diferents espais que tenim disponibles, però especialment en la Marina”, ha remarcat. En el cas de la Llançadora, ha indicat que es tracta d’“un projecte que té una necessitat d’espai important” i ha assegurat que “no hi ha cap dubte que es quedarà ací i es quedarà, a més, en la Marina de València”.

En la mateixa línia, Ribó va manifestar el seu “desig, esperança i petició que tot això se solucione amb la màxima rapidesa”. “Esperem, desitgem i demanem que tot tire avant amb la màxima rapidesa”, va dir l’alcalde de València, que va insistir en la voluntat del Govern municipal que “la Marina d’Empreses se situe en la Marina de València, perquè pensem que és el seu lloc natural”. Ribó va subratllar la importància de les “iniciatives de Juan Roig com a mecenes en diferents accions de la ciutat”.