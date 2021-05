L'Ajuntament impulsa nous centres esportius en quatre barris i es reuneix amb el València CF pel de Benicalap

Quatre barris de València gaudiran en els pròxims mesos de noves instal·lacions esportives. Segons han informat a elDiario.es fonts de la Regidoria d’Esports que dirigeix la socialista Pilar Bernabé, en aquests moments s’executa un nou espai esportiu al Marítim, mentre que les obres del pavelló esportiu de Nou Moles, l’antic Marcol, estan en la recta final, i en breu arrancaran les faenes d’un altre pavelló a Sant Isidre, així com l’ampliació del camp de futbol de Torrefiel.

A més, com ha informat elDiario.es, Bernabé mantindrà una reunió dilluns amb responsables del València CF per avançar en el projecte del poliesportiu de Benicalap, un compromís adquirit amb els veïns per a acceptar la venda de la parcel·la municipal de les Corts Valencianes al club valencianista, tal com recull l’actuació territorial estratègica (ATE) que està a punt de caducar.

El nou espai esportiu del Marítim, que inclou pista d’atletisme, se situa en una parcel·la de 6.120 metres quadrats al Cabanyal. En un entorn arbrat i enjardinat d’uns 4.500 metres quadrats, s’inserirà una pista poliesportiva d’uns 1600 metres quadrats en la part nord-est de la parcel·la, que podria acollir tant esports reglats com altres activitats socioculturals.

En concret, els espais dissenyats són: pista poliesportiva de 44 per 32 metres; zona d’esports de lliscament (skate, bmx, patinets); bulder d’escalada; zona de musculació; zona d’estiraments i mobilitat articular per a majors; pista de petanca; taules d’escacs; zona de jocs per a xiquets; passeig de les escultures; plaça pública amb plataforma escènica; i cafeteria.

Les obres del pavelló de Sant Isidre arrancaran aquest estiu i tenen un pressupost de 3 milions d’euros i un termini d’execució de 12 mesos. La instal·lació se situa sobre una parcel·la de 3.800 metres situada als carrers de doctor Rafael Bartual, de Mariano de Cavia i de l’Arquitecte Segura de Lago. A més de la pista esportiva multiusos, disposarà de sala rocòdrom, gimnàs, sala de spininng i d’activitats dirigides.

Quant al pavelló esportiu de Nou Moles, l’antic pavelló Marcol, encara la recta final de les obres després d’uns quants anys de paràlisi a conseqüència de la crisi de la rajola. Tindrà una pista poliesportiva amb una capacitat per a acollir a 1.700 espectadors, dues pistes més, sales de fitness, sales de musculació, una piscina coberta i una altra piscina reglamentària per a la pràctica del waterpolo.

Finalment, l’Ajuntament ha aprovat el projecte d’execució de l’ampliació del camp de futbol 11 de Torrefiel, obra que el veïnat del barri han reivindicat durant anys. La intervenció té un pressupost d’execució material per un import de 483.000 euros. El solar és lleugerament rectangular i limita al nord amb el carrer de Rafael Company, a l’est amb el camí de Montcada i al sud amb el carrer de Manuela Ballester.

A més, s’han destinat també 1,5 milions d’euros a la remodelació de 74 instal·lacions esportives elementals, les pistes esportives obertes situades en parcs de tota la ciutat.

Quant al poliesportiu de Benicalap compromés pel València CF, L’alcalde de València, Joan Ribó, va assegurar el 15 d’abril passat que el club presentaria una proposta amb un cost de 5,7 milions d’euros.

Encara que, com va informar aquest diari, la caducitat de l’ATE a efectes legals no es produiria el 15 de maig, sinó el 18 d’agost fel fet de retardar-se 78 dies pel primer estat d’alarma, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ja va assegurar que remetrà un escrit a les conselleries d’Economia i Obres Públiques abans del 15 de maig “com a data simbòlica, tenint en compte que el fons de la qüestió no canvia independentment que l’ATE caduque a l’agost”. No obstant això, caldrà veure si hi ha algun canvi després de la reunió esmentada.