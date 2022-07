L’Ajuntament de Quart de Poblet denuncia davant la Fiscalia “mala praxi bancària” d’ING en el ‘frau del CEO’

L’Ajuntament de Quart de Poblet, que va patir un ‘frau del CEO’ amb una factura falsa de l’empresa Eulen, ha denunciat davant la Fiscalia Provincial de València la “mala praxi bancària” d’ING, el banc que va tramitar la transferència. “En alguna manera van poder fallar els controls de l’entitat bancària ING Bank NV, en tant que, aparentment, o bé van autoritzar l’obertura d’un compte bancari a nom d’Eulen Servicios Sociosanitarios SL, mitjançant l’aportació de documentació o informació falsa, o bé van materialitzar el pagament de la transferència emesa per l’ajuntament a favor de la mercantil esmentada, en un compte en què no figurava al seu nom”, diu la denúncia del consistori, a què ha tingut accés elDiario.es. “En qualsevol dels dos casos, aquesta mala praxi bancària, a més de generar un perjudici evident en les arques municipals, ha pogut coadjuvar a la comissió del delicte” d’estafa, afig l’escrit de l’1 de juny passat.

El ministeri públic va obrir diligències d’investigació penal arran de la denúncia de l’Ajuntament de Quart de Poblet, que va patir un ‘frau del CEO’ pel fet d’haver colat uns presumptes malfactors un compte i una factura falses de la firma Eulen per import de 34.666,66 euros. Si bé van aconseguir el pagament de la primera factura, la següent ja no es va executar. “Es va tornar per algun motiu que desconeixem, però entenem que per no estar ja operatiu el compte bancari”, assenyala la denúncia.

Així doncs, la corporació sol·licita que s’investigue la titularitat de l’adreça de correu electrònic des de la qual es va enviar la petició fraudulenta a una funcionària municipal i requereix la documentació sobre el compte ES781465010095174152236 d’ING, així com els seus moviments bancaris.

En un escrit dirigit a ING el 3 de juny passat, l’alcaldessa socialista Carmen Martínez reclama responsabilitats i reitera l’“evident mala praxi bancària” per part de l’entitat per haver autoritzat una transferència a un compte que no corresponia a l’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SL.

“Aquesta mala praxi no sols ha suposat un greu perjudici econòmic per a les arques municipals, en l’import de 34.666,66 euros, sinó que, per si no fora prou, hauria pogut coadjuvar a la comissió de les actuacions fraudulentes ordides i executades pel beneficiari real de la transferència esmentada, cosa que ja està sent objecte d’investigació judicial”, afig l’escrit.

La primera edil demana a l’entitat bancària “plena col·laboració en l’aclariment dels fets” davant el “caire i la gravetat” del ‘frau del CEO’. En cas de no atendre la reclamació, l’escrit assenyala que el consistori reclamarà davant el Banc d’Espanya.

L'entitat ING ha declinat fer comentaris sobre el 'frau del CEO' sofert per l'Ajuntament de Quart de Poblet. “No fem comentaris sobre un procediment en curs, complim la normativa en vigor i estem compromesos a evitar qualsevol ús indegut de sistema financer”, assenyalen fonts d'ING.