L’Ajuntament rebutja la pròrroga i anul·larà el pla del nou estadi si el València CF no demana llicència d’obres abans de maig

L’Ajuntament de València rebutjarà qualsevol possibilitat de prorrogar els terminis que marca el pla urbanístic del nou estadi del València CF i en demanarà la nul·litat si el club no presenta el projecte modificat del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes que servisca com a inici de la tramitació de la llicència d’obres abans del pròxim 15 de maig, data en què, segons el pla recollit en l’actuació territorial estratègica (ATE), haurien d’estar acabades les obres.

Així de contundent es mostra la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, en declaracions a elDiario.es. Gómez lamenta que des de l’última reunió que van mantindre amb el president de l’entitat valencianista, Anil Murthy, en què també va estar l’alcalde, Joan Ribó, no hi ha hagut cap moviment dirigit a reprendre unes obres que dijous compleixen 12 anys paralitzades.

El document urbanístic estableix que el nou estadi ha d’estar acabat al maig del 2021, un termini ja per si mateix impossible de complir, i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó. Si no és així, el València CF perdria com a mínim els 40.000 metres quadrats de sòl terciari inclosos en el sòl del vell estadi, cosa que, traduïda a euros, implicaria la pèrdua entre 15 i 25 milions.

“El conjunt de l’ATE acaba el 2025 i no es prorrogarà, llevat que un any abans vegem que totes les faenes estan en marxa i que el club necessita uns mesos més per acabar tota l’actuació; però a quatre anys vista no ens comprometrem a una pròrroga, és més, si no ens porten el projecte modificat per poder començar a tramitar la llicència d’obres abans de maig, demanaré per escrit la nul·litat de l’ATE”, assegura Gómez.

El president del València CF, Anil Murthy, va sol·licitar fa poc al president del Govern valencià, Ximo Puig, una reunió per a la qual encara no hi ha una data definida, segons van assegurar dimecres a elDiario.es fonts de Presidència.

En la trobada, Murthy té previst sol·licitar a Puig la pròrroga de l’ATE, a més de presentar-li un pla pel qual el club sol·licitaria un crèdit avalat pel màxim accionista, Peter Lim, per poder acabar l’estadi.

Des de Presidència es mostren cauts: “Quan es produïsca la reunió, s’escoltarà i s’analitzarà el que els representants de l’entitat traslladen i després, amb totes les dades i tota la informació, s’adoptarà una postura”.

Amb tot, altres fonts pròximes al Govern autonòmic asseguren que “des del club han d’aportar fets concrets, documentació i garanties, i això ells ja ho saben”.

La pròrroga de l’ATE no serà possible si no s’arriba també a un acord amb l’Ajuntament, ja que qualsevol de les parts que s’integren en el pla (Ajuntament, Generalitat i València CF) està capacitada per a demanar la nul·litat si s’esdevé algun incompliment. A més, hi ha plena sintonia entre les postures de les diferents administracions.

Murthy ja va sondejar la possibilitat d’una possible pròrroga el mes de setembre passat després de reunir-se amb Puig primerament i amb Ribó i Gómez després, encara que sense oferir cap tipus de document que evidenciara un interés real per reprendre el projecte.

12 anys d’obres paralitzades

25 de febrer de 2009. Dijous es compleixen 12 anys des d’aquell dia en què el València CF es va veure obligat a paralitzar les obres del nou estadi situat en l’avinguda de les Corts Valencianes, tenallat pels deutes i per la falta de liquiditat davant la impossibilitat de vendre la parcel·la de Mestalla, després d’esclatar la crisi immobiliària el 2007.

Des de llavors han passat pel club sis presidents i el projecte inicial d’estadi cinc estreles, dissenyat amb tot luxe de detalls i amb pista d’atletisme retràctil, s’ha vist sotmés a dues revisions per abaratir costos.

La presentació de la maqueta original va tindre lloc al novembre del 2006 a la Ciutat de les Ciències en un acte protagonitzat pel màxim dirigent de l’entitat llavors, Juan Soler, que va estar acompanyat per Francisco Camps, president del Consell en aquell moment, i per l’alcaldessa llavors, Rita Barberá.

Les obres es van encetar l’1 d’agost de 2007 sense que s’haguera venut el sòl de l’actual coliseu de l’avinguda d’Aragó, malgrat que aquells dies Soler mateix va parlar d’ofertes de fins a 400 milions d’euros.

Després de Soler, ni Vicente Soriano, ni Manuel Llorente, ni Amadeo Salvo han aconseguit una solució per a reprendre les obres. Tampoc ha tingut més interés a aconseguir-ho fins ara el magnat de Singapur Peter Lim, que va adquirir la majoria accionarial del club a l’octubre del 2014 amb un pretés compromís d’acabar l’estadi el 2019 amb motiu del centenari.

I això, malgrat que en 2012 es van millorar les condicions urbanístiques de l'operació amb la introducció de sòl terciari en la parcel·la de Corts Valencianes per mitjà de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) aprovada per la Generalitat en 2015, amb l'objectiu d'impulsar definitivament la consecució del projecte.

Ara, set anys després que Lim es fera amb la majoria accionarial i a menys de tres mesos que caduque la ATE, és quan l'amo de Meriton Hòldings sembla haver reaccionat i tornarà a sol·licitar a les autoritats valencianes flexibilitat en el compliment dels terminis.