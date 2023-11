L’Ajuntament de València, del PP i Vox, elimina les referències a la violència masclista de la campanya institucional del 25N

La campanya de l’Ajuntament de València per al 25 de novembre, dia per l’erradicació de la violència masclista, no comptarà amb referències al component de gènere d’aquesta violència. El consistori que dirigeix María José Catalá amb la recent incorporació de Vox emprarà el lema “No més violència contra les dones” per a la campanya institucional, de la mateixa manera que en les Corts Valencianes es va suprimir el terme “masclista” de la pancarta exhibida en les concentracions pel rebuig de la ultradreta.

La regidora d’Igualtat, Rocío Gil, va presentar dilluns la campanya i els actes per al cap de setmana, que fusionen una carrera solidària amb un festival per la igualtat. “Ens acostem a un 25N molt important per a la ciutat, ja que és la primera vegada que València el celebrarà com a ciutat adherida, oficialment, en la Xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere”, va exposar la regidora popular, que va voler refermar “el compromís ferm de l’Ajuntament en la lluita contra la violència cap a la dona”, ha insistit la regidora.

Compromís ha criticat que eliminar les referències a la violència masclista és una mostra del “negacionisme del PP i Vox” que “amaguen les causes estructurals” de la violència. La regidora Lucía Beamud, abans responsable d’Igualtat, va assenyalar que la decisió “demostra la seua falta d’intenció per a trobar solucions”.

La declaració dels populars, no obstant això, xoca amb el contingut de les mesures adoptades. Al canvi en l’eslògan se suma la renúncia a reforçar el personal d’igualtat per a aquest mandat en el municipi, on s’ha atés 1.526 dones en els tres centres d’Igualtat, la meitat víctimes de violència de gènere. La regidora socialista Núria Llopis critica que l’equip de govern local renúncia a 12 d’agents d’igualtat per al municipi, una partida cofinançada per la Conselleria d’Igualtat. Segons apunta Llopis, l’esborrany del contracte programa de serveis socials municipals incloïa una partida per a 6 mesos de finançament de 4 agents d’igualtat i 8 promotores d’igualtat per al segon semestre del 2023 i 12 de mesos de finançament per a les mateixes professionals per al 2024. L’última junta de govern va aprovar l’addenda del contracte excloent aquesta partida, destinada a “treballar per a la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d’igualtat i especialment fent actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista”.

El grup municipal ha presentat una moció que reclama a l’equip de govern de Catalá que “arribe a un nou acord amb la Generalitat per a incorporar el 2024 aquestes professionals que són fonamentals per a combatre la xacra més gran que pateix la societat i en concret les dones”, i retrau a l’alcaldessa que la decisió es prenguera un dia abans d’anunciar l’acord amb Vox, vinculant la decisió a la incorporació de la ultradreta al govern local. La defensa de l’Ajuntament, denuncia l’oposició, és que ja s’ha incrementat el personal prou.