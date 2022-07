L’alcalde del PSOE de Sevilla reclama una taxa turística com la que tracten de frenar els socialistes valencians

L’alcalde socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, va posar de manifest dimarts les contradiccions existents en el PSOE quant a la implantació d’una taxa turística com la que ja s’aplica en les zones més concorregudes de Catalunya, les Balears, o de les capitals europees.

A través de les seues xarxes socials, el primer edil de la capital andalusa va deixar un missatge que xoca frontalment amb el que ara defensen els socialistes valencians: “La taxa turística ens permetria generar recursos econòmics per a inversions i serveis públics, amb un impacte mínim per a visitants. Promourem un acord per a demanar a Govern i Junta una normativa que en permeta la implantació, en consens amb els agents turístics”, va afirmar Muñoz.

La tasa turística nos permitiría generar recursos económicos para inversiones y servicios públicos, con un mínimo impacto para visitantes. Vamos a promover un acuerdo para pedir a Gobierno y Junta una normativa que permita su implantación, en consenso con los agentes turísticos. pic.twitter.com/8zqrrW8j6R — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) 11 de julio de 2022

La seua proposta coincideix amb la polèmica que s’ha suscitat en el si del Govern del Pacte del Botànic després que el grup socialista de les Corts Valencianes haja amagat de desmarcar-se de l’acord aconseguit el mes de desembre passat amb Compromís i Unides Podem per a aprovar una taxa turística aplicable a partir del 2024 de manera voluntària pels municipis que ho consideren així.

El PSPV, pressionat per la patronal hotelera Hosbec amb el secretari autonòmic de Turisme, el socialista Francesc Colomer, com a principal aliat per a tractar de tombar la taxa, ha afirmat per boca de la seua portaveu parlamentària, Ana Barceló, que aquest no és el moment d’aprovar-la. Precisament, dimecres el PSPV farà pública la seua postura oficial amb vista a la votació que tindrà lloc dijous. Malgrat la incertesa creada, la previsió és que finalment els socialistes mantinguen l’acord, encara que la cosa més probable és que la major part dels seus alcaldes renuncien a implantar la taxa.

D’aquesta manera, com va informar elDiario.es, la ciutat de València seria la més ben posicionada per a posar-la en marxa. Compromís i el PSPV van acordar en un ple municipal l’aplicació del gravamen una vegada es recuperaren les dades de turisme en termes interanuals i s’equiparen a les del 2019, cosa que ja s’ha complit fins al mes d’abril. Si es mantenen les xifres fins al final d’any, es podrà posar en marxa una vegada entre en vigor la regulació autonòmica, amb vista a l’any 2024.

En la mateixa línia que l’alcalde de Sevilla, el primer edil de València, Joan Ribó, de Compromís, va comentar dimarts que “és imprescindible la taxa turística per l’augment de càrregues que tenim pel que fa a seguretat, neteja i moltes altres coses, perquè no les paguen només els valencians, sinó també els que són responsables d’aquest augment”.

Ribó va insistir que és un recàrrec que “no paguen els valencians, ni els hotelers, sinó que el pagaran els turistes” i va assegurar que ha viatjat per moltes ciutats com Amsterdam o Roma que tenen la taxa i que mai s’ha replantejat aquests viatges per l’existència de la taxa: “No hi ha cap dada seriosa d’una ciutat que haja posat la taxa i haja vist un descens de visitants, no és cert, no hi ha cap dada sobre aquest tema”.